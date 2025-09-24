El campo de Visma no tendrá actividad este jueves y viernes por obras

Desperfectos en el campo de Visma 1 RAÚL AMENEIRO

Debido al mal estado que presenta el campo de fútbol de Visma 1, el Concello de A Coruña ha decidido intervenir para acometer una serie de mejoras que permitan recuperar la funcionalidad y seguridad del terreno de juego. La actuación se llevará a cabo en dos fases: una primera intervención de urgencia, que se desarrollará entre este jueves y viernes, con el objetivo de mejorar en la medida de lo posible las condiciones actuales del campo; y una segunda fase, más completa, que se ejecutará tan pronto como las circunstancias lo permitan, y con la que se pretende subsanar de forma definitiva los desperfectos.

El deterioro del terreno de juego quedó patente en la jornada 1 de Tercera RFEF, la categoría más alta que hace uso de este campo, cuando se enfrentaron el Montañeros y el Céltiga (el pasado 7 de septiembre). Ambos clubes terminaron descontentos con las condiciones en las que tuvieron que jugar, con visibles boquetes en zonas del tapete artificial, y eso llevó al Montañeros a decidir trasladarse a la Ciudad Deportiva de A Torre para disputar su siguiente partido.

Desde el consistorio entienden que el campo no está en las condiciones adecuadas, por lo que han decidido paralizarlo todo. Es por ello que los clubes que tenían programado algún entrenamiento para este jueves o viernes recibieron la notificación de que no podrán hacer uso de la instalación.

Ya durante el pasado fin de semana, con la decisión tomada de hacer la intervención, se intentó utilizar lo menos posible el césped para disputar partidos, la forma en la que más deterioro puede sufrir. Por ello, tan solo se disputó un encuentro: un Calasanz B - Betanzos B de la Primera Futgal Cadete.

Durante la temporada pasada, el terreno de juego apareció levantado en una de las áreas, algo a lo que se le dio solución en los días posteriores. En esta ocasión la idea es hacer una intervención similar a la que se acometió (aún en proceso) en el campo de Elviña, con una primera fase en la que se subsanen los desperfectos más visibles, como los boquetes que hay en la banda próxima a la grada, para más adelante atacar la raíz del problema.