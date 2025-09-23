Mi cuenta

O Noso Fútbol

Juan Vázquez (AFAC): “Es inviable tener una ambulancia en cada instalación”

El presidente de la asociación del fútbol aficionado coruñés da su opinión sobre el debate abierto tras el desvanecimiento de Iago López en el Montañeros-Gran Peña

Santi Mendoza
Santi Mendoza
23/09/2025 19:24
Juan Vázquez, presidente de la AFAC
Juan Vázquez, presidente de la AFAC

El golpe sufrido por Iago López el pasado domingo en Torre 2, que lo dejó inconsciente durante varios minutos, volvió a encender las alarmas sobre la atención sanitaria en los campos de fútbol modesto. El central del Montañeros se recupera ya con normalidad, pero tanto él como su entrenador, Jairo Arias, así como otros técnicos que vivieron incidentes similares, coincidieron en señalar la tardanza con la que se suele intervenir en este tipo de situaciones

Iago López (d), jugador afectado por el golpe ante el Gran Peña, durante el Montañeros-Silva de la semana pasada

El golpe de Iago enciende las alarmas sobre la falta de protocolos y medios sanitarios en el fútbol modesto

El propio jugador lamentó la lentitud en la asistencia y los técnicos reforzaron esa sensación de desprotección y recordaron que no es la primera vez que un episodio de este tipo genera malestar en campos como el de A Torre, un recinto con gran volumen de actividad cada fin de semana. 

Desde la Asociación de Fútbol Aficionado de A Coruña (AFAC), su presidente Juan Vázquez da su punto de vista. “Es el debate de siempre. La inmediatez en la atención es la que es. Hay que llamar al 061 y lo que tarde. El tema de tener una ambulancia en cada instalación es inviable. Primero por el coste y segundo porque no hay tantas en funcionamiento un sábado y domingo como para ello… ¿Las pones en unas instalaciones sí y en otras no?”, se pregunta. 

A su juicio, los recursos sanitarios son limitados y la situación en un campo de fútbol no difiere de lo que puede ocurrir en la calle o en una vivienda particular: “Es la suerte que se tenga, en el sentido de la rapidez de la atención. Si tenemos fortuna, viene rápido y si no, hay que esperar. Lo mismo que pasaría en tu casa o si alguien se encuentra indispuesto mientras camina por el paseo marítimo”. 

El presidente recuerda que en todas las instalaciones hay medios básicos como desfibriladores o camillas, pero insiste en que no es realista exigir personal médico en cada partido. “Es un tema muy controvertido, no va a haber un médico en cada instalación ni un ATS. Es muy complicado, es difícil”, concluye Vázquez.

