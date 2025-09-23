El golpe de Iago enciende las alarmas sobre la falta de protocolos y medios sanitarios en el fútbol modesto

Iago López (d), jugador afectado por el golpe ante el Gran Peña, durante el Montañeros-Silva de la semana pasadaQUINTANA

Pasadas las 14.00 horas del domingo, en el campo coruñés de Torre 2, el central del Montañeros, Iago López, cayó inconsciente tras un violento choque con un compañero en la disputa de un balón de saque de banda. Permaneció varios minutos tendido sobre el césped hasta recuperar el conocimiento, mientras la angustia se apoderaba de los presentes, la lluvia arreciaba y el Gran Peña, su rival, se volcaba en ayudar. La ambulancia llegó unos veinte minutos después, un tiempo al que siguieron situaciones que han generado un profundo malestar entre los protagonistas.

Jairo Arias, entrenador del Montañeros, deja claro que su narración de los hechos no es algo personal, sino la voz de todo aquel que estaba allí. “No creo que la ambulancia tardara mucho. Lo que no me parece bien es que sabiendo la gravedad del asunto, que no es una rodilla, vayas a ese ritmo. Me pareció una falta de respeto que las tres sanitarias bajaran caminando”, explica.

“No me parece bien que sabiendo la gravedad del asunto vayas a ese ritmo” Jairo Arias, entrenador del Montañeros

“Iago en ese momento está sentado en el banquillo, pero no sabes de su situación. No hubo más llamadas telefónicas que en la que tuvieron la noticia de que el jugador estaba en el suelo desmayado. Por tanto, no sabes cómo está”.

Lo más importante es que el jugador está fuera de peligro. “Me encuentro bien dentro de lo que pudo ser. Tengo dolor de cuello y me duele un poco donde lleve el golpe, pero la cabeza en general está bien y no me duele nada. Lo que más me duele es en la espalda, abajo de todo, casi en el lumbar, ahí si que veo las estrellas cada vez que me agacho. Pero bueno, para lo que pudo ser estoy muy bien, para otra ya”, aclara con broma final Iago.

Con lo que se pone serio es con la atención que recibió: “Hablando mal, se la sudé muchísimo. Por lo que me contaron, que yo no me enteré de nada, fueron con toda la parsimonia del mundo, les gritaban que se dieran prisa y nada”.

“Hablando mal, se la sudé muchísimo. Fueron con parsimonia” Iago López, jugador del Montañeros

El jugador aclara que seguía conmocionado en el momento en el que llegó la atención médica y estaba sentado en el banquillo. “No recuerdo nada de nada. Del banquillo solo sé que tenía un amigo al lado y algo me dijo, pero no sé el qué. Y de ir a la ambulancia tampoco me acuerdo. Ya en el Quirón algo sí, que estaba mi pareja allí y hablé con ella”, apunta.

La sensación general de los presentes fue de abandono. “Toda la gestión de por dónde entra la ambulancia fue del cuerpo técnico del Montañeros. La llamamos, le dijimos por donde tenía que acceder, limpiamos la zona porque, al parecer, había letreros por la zona del bar y no podía maniobrar… Lo gestionamos nosotros con ayuda del Gran Peña, que se involucraron mucho tapando con paraguas para que no se mojase”, relata Arias.

Un mal trago ante el que los que estaban en Torre 2 se preguntan quién es el responsable institucional de la seguridad de los jugadores. La conclusión es que todos ellos tienen un seguro que les protege, pero los medios no están garantizados en el campo.

Fuentes del Concello de A Coruña explican que, en este ámbito, su función es únicamente la de ceder las instalaciones, mientras que la responsabilidad de la competición recae en la Federación: “El Ayuntamiento cede las instalaciones para que las federaciones deportivas realicen sus actividades y eventos. El protocolo que se aplica en este caso es el de la RFGF, entidad que organiza la competición de sus deportistas afiliados, y por tanto, asegurados. La RFGF dispone de pólizas de accidentes deportivos y Responsabilidad Civil tal y como se establece en la Ley 3/2012 del deporte en Galicia. Nosotros no organizamos las competiciones, solo cedemos instalaciones. La federación tiene Responsabilidad Civil y mutualidad, centros concertados en cada ciudad (Quiron)”.

“Nosotros no organizamos las competiciones, solo cedemos instalaciones” Gabinete de prensa del Concello de A Coruña

Por su parte, la RFGF se explica a través de Carmelo Galiñanes, director de su Mutualidad. Esgrimen que la presencia de una ambulancia en el campo es obligatoria en Primera o Segunda Federación masculina y femenina, pero no en Tercera, y que lo que depende de ellos es la asistencia a todos los jugadores federados a excepción de los niños y niñas de entre 6 y 16 años, cubiertos por el Plan Xogade de la Xunta de Galicia: “Habrá Concellos que exigen unas condiciones para disputar un partido y habrá otros que no. Si el Concello obliga a tener una ambulancia, si quieres jugar la tiene que haber. Hay otras muchas cosas que son obligatorias sin que estén recogidas en el reglamento de la Federación”.

Competencias

“En ambulancias poco podemos decir, porque somos asistenciales. Luego te tienes que ceñir a la normativa de Concello o Comunidad Autónoma, de quien dependa. Nosotros regulamos las normas de participación, pero solo hasta donde son obligatorias. Si la administración pública dice que para 50 personas tiene que haber una ambulancia, a nosotros no nos queda otra que acatarlo. Cuando organizamos un evento como el partido de la selección gallega, ya nos ceñimos a las normativas de gran volumen de personas y hay ambulancias, pero en partidos autonómicos con baja asistencia no es obligatorio ni en fútbol ni en ningún otro deporte”, añade Carmelo, que entiende que no habría vehículos suficientes para todos los campos que hay en Galicia.

“Somos asistenciales y nos ceñimos a las normativas públicas” Carmelo Galiñanes, director de la Mutualidad de la RFGF

El suceso ocurrió en una Ciudad Deportiva de A Torre por la que pasan cientos de jugadores de todas las edades durante el fin de semana. Un lugar en el que, por su gran volumen de actividad, despierta siempre el debate de si debería tener más medios.

Hace menos de un año, en un Torre-Relámpago de Primera Futgal, hubo un problema igual o mayor con el acceso de la ambulancia ante una grave lesión de rodilla de Eloy Ozores, futbolista del equipo visitante. “Debería estar todo más preparado por si pasa algo. En todos los campos no lo puedes hacer, pero un cuerpo médico o una enfermería en uno como ese, por el que pasan tantas personas cada día, podría hacerse. Pero es lo de siempre, aquí no actuamos hasta que pase”, opina Dani Casal, técnico del conjunto de Elviña (ahora del Orillamar) en aquella mañana de noviembre.

“En un campo como A Torre debería haber un servicio médico estable” Dani Casal, exentrenador del Relámpago

En el otro banquillo estaba Jordi Uriach, que coincide con su homólogo: Los que hemos vivido situaciones parecidas sabemos que los tiempos de actuación sanitaria por desgracia son demasiado largos, y si además le sumas que muchos campos tienen accesos precarios, la mezcla es peligrosa. Da la sensación de que, hasta que no ocurra algo grave, no se van a tomar medidas de verdad. En un campo con tanta afluencia como A Torre se debería plantear la presencia continua de servicios sanitarios. No debemos perder nunca la noción de que lo más importante es la salud y la integridad de los jugadores”.

“Da la sensación de que hasta que no ocurra algo no se tomarán medidas” Jordi Uriach, entrenador del Torre

Esperando al siguiente partido, aquel día estaba Jano Teixeira, técnico del Oza Juvenil (ahora en el Vizoño)- “Hay que mejorar la velocidad en la intervención en temas de ambulancias. Con el Oza tuvimos momentos así, como un chaval que se llevó un golpe en la cabeza y estuvimos 40 minutos esperando. Una ciudad como A Coruña debería mejorar en eso. No sé si es por falta de medios, ambulancias o personal sanitario, pero el día que pase algo grave en un campo de fútbol puede acabar en una desgracia si no hay nadie cualificado en el cuerpo técnico o la grada”.

“La temporada pasada estuvimos 40 minutos esperando por la ambulancia” Jano Teixeira, exentrenador del Oza Juvenil

La seguridad del fútbol modesto queda, por tanto, en un terreno difuso en el que confluyen seguros, clubes y administraciones, pero sin un protocolo claro que garantice la asistencia inmediata en todos los campos. Algunos conjuntos de Tercera con empaque histórico, como el Compostela, se costean por iniciativa propia la presencia de ambulancia en sus partidos y tienen al doctor Goyanes en el cuerpo técnico. Pero son excepciones: la mayoría carece de medios para ello, y mucho más en categorías inferiores, donde los recursos son mínimos.

Lo que volvió a quedar patente una vez más es que en la dificultad aflora el fair play. Por ello, el Montañeros dejará en manos de su rival qué hacer con el partido, que quedó suspendido a 14 minutos para su conclusión. No sabemos si será la RFGF quien decida, pero si nos preguntan a ambos clubes, yo voy a hacer lo que diga el Gran Peña. Su comportamiento fue ejemplar en todo momento y más allá del fútbol hay otras cosas. Si quieren venir y jugar, jugamos. Si quieren que se dé por finalizado porque por 14 minutos venir hasta aquí es demasiado, lo vamos a aceptar también, porque todo lo que hicieron fue de diez y tenemos que obrar en consecuencia”, finaliza Jairo Arias.