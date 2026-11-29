Partido del Zalaeta en el Barrio de las Flores Germán Barreiros

El Zalaeta cayó por 1-3 contra el Tenerife en un duelo en el que empezó ganando el primer set por 25-21 pero en el que todo se torció a partir del segundo con pérdidas parciales por 19-25, 21-25 y 19-25 que certificaron la derrota final.

El partido no se pudo disputar en la pista central del Barrio de las Flores y este tuvo que ser desplazado a una de las laterales. La semana pasada ya había avisado Alba Quirós del problema de goteras y charcos en la instalación, base de entrenamientos tanto del Zalaeta como del Ciudad de A Coruña y de algunos equipos de fútbol sala.

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"Menos mal que jugamos fuera porque lloviendo así no se hubiese podido jugar en el Barrio de las Flores", predecía entonces. El tiempo ha seguido sin dar tregua y los problemas persisten en una instalación en la que jugadoras conviven con cubos, fregonas y toallas para ir limpiando la pista, además de los conos que señalizan los charcos.

El Ciudad de A Coruña, por su parte, dejó escapar una oportunidad de escalar en la tabla al perder por 3-2 en su visita al Rivas, el equipo que tenía más cerca en la clasificación y que ahora toma más ventaja. Y duele más porque las coruñesas habían ganado los dos primeros sets y se dejaron remontar, con derrota por 15-9 en el desempate.