Zalaeta y Ciudad de A Coruña celebran puntos durante la pretemporada PAtricia G. Fraga y Javier Alborés

El Zalaeta perdió por 3-1 en la pista del Fuentes y el Ciudad de A Coruña cayó por 3-0 en la del Collado Villalba en una doble derrota a domicilio para los representantes coruñeses de la Superliga 2 femenina, segunda categoría nacional.

El Zalaeta cedió la segunda posición en la tabla (y el líder Mairena se le escapa a cinco puntos) tras dejarse sorprender por el Fuentes en el que era el primer enfrentamiento entre los dos equipos, que no se conocían. Las coruñesas cedieron los dos primeros sets, 25-16 y 25-22, lograron ganar el tercero por 20-25, pero en el cuarto no pudieron forzar el desempate (25-20). Los 16 puntos de Alba Quirós, de nuevo la máxima anotadora del equipo del instituto, no fueron suficientes. El Zalaeta intentará resarcirse la próxima semana en casa contra el La Laguna.

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El Ciudad de A Coruña tuvo menos opciones en su visita al Collado Villalba, con tres parciales de 25-16, 25-13 y 25-22. Después de su victoria de la semana pasada en casa frente a un rival de arriba de la tabla, no pudo repetir sorpresa con otro buen partido de Noa Pardiñas, que sumó 13 puntos a sus estadísticas. La próxima jornada viajará de nuevo a Madrid para medirse al Rivas.