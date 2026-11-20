Alba Quirós, jugadora del Zalaeta, en el pabellón del Barrio de las Flores Patricia G. Fraga

Alba Quirós (A Coruña, 1996) se tomó muy en serio aquella frase que se hizo célebre durante la pandemia: “Volveremos más fuertes”. Porque la opuesta de Zalaeta empezó la temporada lesionada y le tocó sufrir viendo los partidos sentada en el banquillo. Así que una vez que pudo, salió a jugar desatada: 27 puntos en la victoria en el desempate frente al Sestao, lo que le valió el MVP de la jornada; después 13 en el triunfo cómodo ante el Madrid Chamberí y la semana pasada otros 20 en el derbi contra el Ourense. “Tenía tantas ansias por ayudar al equipo que por eso creo que están saliendo las cosas bien”, dice. La coruñesa, recién cumplidos los 30 años, forma parte del núcleo de veteranas del equipo que cada año va perdiendo a una integrante. “A Patri (Santos, excapitana) no se lo perdono”, bromea. A ella cree que todavía le quedan unos cuantos años de voleibol, pero mientras se va asegurando de que el legado sigue vivo.

Para Quirós fue un inicio de temporada, la decimotercera en dos etapas (llegó en la 2012-13, se marchó al Kiele en la 2018-19 y volvió al año siguiente hasta ahora) accidentado. “Rompí fibras en el tríceps”, desvela, “pero hasta llegar al diagnóstico aún pasaron unas cuantas semanas”. Ya fue baja en la Copa Galicia y después se perdió las tres primeras jornadas de Superliga 2. “Se pasa fatal. Una cosa es estar en el banquillo y otra estar allí porque no puedes jugar, sabes que no vas a salir en ningún momento y que lo único que puedes hacer para ayudar al equipo es animar”, reconoce. Se sentía casi como un animal enjaulado. Y cuando le abrieron la puerta, ya no había quien pudiera frenar su salida. Calentó en la derrota frente al Mairena y después ya se convirtió en la referencia ofensiva en tres victorias seguidas que pusieron al equipo en la segunda posición de la liga.

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“Tenía muchas ganas de que empezara esta temporada, porque después de tantos años, para nosotras es como un soplo de aire fresco, con rivales nuevos y muchas cosas nuevas”, apunta. La reestructuración de la Superliga 2 femenina dejó al conjunto coruñés, un clásico de la categoría, en el grupo C con equipos a los que nunca se había enfrentado. “Lo único malo es que ahora tenemos más complicado clasificarnos para la Copa Princesa y la Fase de Ascenso”, analiza mientras cuenta los pormenores de esa organización: el grupo A lo forman los mejores equipos de la temporada pasada y los descendidos de Superliga, y el resto, el B y el C, con reparto geográfico, por lo que para las competiciones citadas por Quirós van los cuatro primeros del A y solo el campeón de invierno y de la fase regular del B y el C. “No era nuestro objetivo como tal, pero siempre es un aliciente”, añade.

De momento, la principal característica es la igualdad. “Vamos segundas, pero empatadas con las terceras, solo un punto por encima de cuartas y quintas y a dos del sexto. Perdemos un partido y nos podemos poner séptimas. Pero también si ganamos podemos ponernos arriba, como hicimos ahora con tres victorias seguidas”, analiza. “Va a estar muy apretado. Cada partido es una batalla y si nos vamos dejando puntos, como hicimos al principio con un par de desempates, nos puede acabar penalizando”, añade.

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La temporada también le motiva porque es la primera que afronta viviendo ya en A Coruña. “Antes estaba en Santiago y solo podía entrenar dos días. Ahora puedo hacerlo todos los días, ya no tengo que viajar, voy al trabajo andando... He ganado calidad de vida”, indica. Porque compagina el deporte con dar clases en un ciclo superior en el centro Liceo La Paz, donde curiosamente es la tutora de los jugadores verdiblancos Jacobo Copa y Nuno Paiva, que están estudiando juntos por las tardes. Allí también enseña voleibol en las extraescolares, donde conoció a la que ahora es una de sus compañeras, Aitana Real, cadete y de 14 años: “El año pasado le estaba dando clase y compitiendo en liga gallega y este está dando la cara en liga nacional”.

El Zalaeta tiene esa mezcla de veteranía y juventud. “Por un lado estamos las del clan del 96, que somos Andrea (Rivas), Susana (Suárez) y yo, además de Noa (Sánchez), que es la más veterana”, enumera, “y por otro la mitad del equipo son las juniors”. Tienen que ser sus herederas y les muestra el camino como antes lo hicieron con ella, que llegó al grupo con 16 años: “Les echamos una mano en lo que podemos, tanto en aspectos del juego como de fuera, como el hecho de estudiar y entrenar. No vale faltar porque tienes examen. Hay que cambiar esa mentalidad. Nosotras pasamos por eso y si pudimos, ellas también”.

Quejas por las goteras en el Barrio de las Flores

A Alba Quirós le preocupa el estado del polideportivo del Barrio de las Flores con goteras y charcos. “Llevamos semanas entrenándonos en una esquina”, denuncia. Los cubos, fregonas y toallas para secar la pista son sus compañeros de instalación, sobre todo estos días que climatológicamente el tiempo no acompaña. “Menos mal que este fin de semana vamos a Sevilla, si no, dudo mucho de que pudiéramos jugar aquí”, indica.

Dice que el problema, al que añade la falta de presión en las duchas, no es de ahora y que la situación ya lleva así un par de temporadas. Afecta al Zalaeta, al Ciudad de A Coruña y a los equipos de fútbol sala que utilizan el pabellón. Por eso han ido poniendo reclamaciones en la página web del Ayuntamiento. “Tienen que esperar a que no llueva para hacer los arreglos. Pero en verano no hicieron nada”, se lamenta, esperando que sus quejas sean escuchadas porque no están entrenando en las mejores condiciones, pero también por los riesgos de lesión y accidentes.