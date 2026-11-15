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O Noso Deporte | Voleibol

El Zalaeta se lleva el derbi ante el Ourense en tres sets

Alba Quirós sumó 20 puntos a la victoria por 3-0 de las coruñesas, que ya son segundas

María Varela
María Varela
15/11/2026 00:04
Remate en la red de Andrea Rivas
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El Zalaeta no dio opción al Voleyourense en el derbi gallego disputado ayer en el Barrio de las Flores, donde las locales se impusieron por un claro 3-0 y con Alba Quirós de nuevo en números de MVP con 20 puntos y siendo la gran referencia ofensiva de las coruñesas, que se colocan en segunda posición de la clasificación del grupo C de la Superliga 2 femenina.

Si la victoria de las de Jorge Barrero fue cómoda, de los tres sets el más holgado fue el primero. El equipo coruñés salió enchufado y lo solventó con un 25-14 que no daba lugar a dudas. En el segundo y en el tercero encontró más oposición, incluso con ventajas de las visitantes. Pequeños conatos de reacción que siempre fueron sofocados para ganar en ambos casos por 25-21.

Quirós fue la máxima anotadora. También llegó a los dobles dígitos Lara Sánchez (10) y se quedaron cerca María Forteza e Inés Rivas (9), con Andrea Rivas (8), Aitana Real (1) y Carla Herrero (1) completando las estadísticas. La próxima semana el Zalaeta visitará al Fuentes. 

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