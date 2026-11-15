El Zalaeta se lleva el derbi ante el Ourense en tres sets

Remate en la red de Andrea Rivas Germán Barreiros

El Zalaeta no dio opción al Voleyourense en el derbi gallego disputado ayer en el Barrio de las Flores, donde las locales se impusieron por un claro 3-0 y con Alba Quirós de nuevo en números de MVP con 20 puntos y siendo la gran referencia ofensiva de las coruñesas, que se colocan en segunda posición de la clasificación del grupo C de la Superliga 2 femenina.

Si la victoria de las de Jorge Barrero fue cómoda, de los tres sets el más holgado fue el primero. El equipo coruñés salió enchufado y lo solventó con un 25-14 que no daba lugar a dudas. En el segundo y en el tercero encontró más oposición, incluso con ventajas de las visitantes. Pequeños conatos de reacción que siempre fueron sofocados para ganar en ambos casos por 25-21.

Quirós fue la máxima anotadora. También llegó a los dobles dígitos Lara Sánchez (10) y se quedaron cerca María Forteza e Inés Rivas (9), con Andrea Rivas (8), Aitana Real (1) y Carla Herrero (1) completando las estadísticas. La próxima semana el Zalaeta visitará al Fuentes.