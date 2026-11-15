El Ciudad de A Coruña se reivindica ante La Laguna

El equipo del Ciudad de A Coruña. Javier Alborés

El Ciudad de A Coruña se reivindicó con una importante victoria en el Barrio de las Flores (3-1). No solo porque es la segunda de su historia en Superliga 2 femenina, sino porque la entidad del rival, un La Laguna que había empezado la jornada en posiciones de la cabeza de la clasificación, y porque también le sirve para abandonar los puestos de peligro, los dos últimos de la tabla, que son los que condenan a la pérdida de categoría. Las coruñesas suman ya siete puntos en su primer año en la categoría para ser terceras por la cola y la próxima semana les tocará visitar al Collado Villalba, cuarto clasificado.

El Barrio de las Flores tiene que ser un fortín. Allí se había escapado la victoria hacía dos semanas en el quinto set del derbi frente al Voleyourense y las locales no querían seguir cediendo puntos. Entraron muy serias al partido y demostraron desde el comienzo que por mucha entidad del rival, ellas también sabía jugar a esto. El primer set cayó de su lado por 25-21, por lo que ya estaba media parte del camino andado.

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La segunda manga, en cambio, fue para olvidar en el bando local, que no fue capaz de superar a las canarias en ningún momento y cedió por un claro 12-25 el triunfo parcial. Tocaba recuperar el nivel del inicio del encuentro para no meterse en problemas. Con un 25-18 y un 25-18 solventó los dos últimos sets y la victoria final por 3-1.

Noa Pardiñas fue la máxima anotadora del Ciudad de A Coruña con 17 puntos, los mismos que los de la visitante Alexia Peña. Katrina Lace, con 12, y Noa Cernadas, con 11, fueron otras de las locales destacadas en el apartado ofensivo al que aportaron hasta diez jugadoras.