El Ciudad de A Coruña se vuelve de vacío de su viaje a Sevilla (3-0)

Imagen de archivo del partido entre el Ciudad de A Coruña y el Sestao Carlota Blanco

Se volvió de vacío el CV Ciudad de A Coruña de su fin de semana en Sevilla. Tras caer en un partido plagado de mala suerte el sábado ante el Fuentes, este domingo cedió de nuevo por 3-0 contra el nuevo líder del Grupo C, el Mairena. Las herculinas dieron la cara durante todo el partido y dejaron una buena imagen, pero no consiguieron cerrar ningún set.

El Zalaeta supera al Chamberí y ya es cuarto (0-3) Más información

El primero fue el menos igualado de los tres. Las locales salieron a por todas, dispuestas a hacerse con el primer puesto del grupo, y no defraudaron. Fueron contundentes tanto en ataque como en defensa y se llevaron el primer parcial por 25-18.

El Ciudad de A Coruña salió a pelear el segundo, dispuestas a competir por hacer el viaje de vuelta con algún punto en la maleta. Las pupilas de Charly Suárez le miraron a los ojos a un equipo que, si puntuaba, se ponía líder del Grupo C. El parcial estuvo igualado en todo momento, llegando al tramo final con 19-18.

Ambos equipos se esforzaron al máximo en tareas defensivas, intentando no conceder puntos fáciles ni cometer errores que favorecieran a sus rivales. Las coruñesas estuvieron férreas en la defensa de la red y certeras en los remates. Con empate a 22, Charly introdujo dos cambios sobre la pista para intentar cerrar el set. La estrategia no dio resultado, ya que terminaron cediendo por 25-22.

El tercer set empezó igualadísimo. Ninguno de los dos equipos conseguía más de un punto de ventaja y el partido se convirtió en un intercambio puro de golpes entre ambos. Mairena se consiguió poner 10-8 y ahí llegó el tiempo muerto de Charly Suárez. El Ciudad de A Coruña reaccionó hasta el 11-11 y entonces fueron las locales quienes pararon el encuentro.

Retocaron bien las sevillanas su juego, ya que tras el parón consiguieron distanciarse ligeramente en el marcador con una buena racha de puntos hasta el 17-14. Podía ser un punto de no retorno para el Ciudad de A Coruña, cansado tanto del viaje como del partido del día anterior y ya con dos sets de desventaja, pero las herculinas quisieron pelearlo hasta el final.

Un error en el saque de las locales con 18-15 dio vida al Ciudad de A Coruña. Una acción que supuso un cambio de rumbo absoluto en el set: seis puntos seguidos para las visitantes. Pero Mairena no se rindió. Las sevillanas volvieron a estar certeras en los remates, ejecutándolos con potencia para hacer inútiles las defensas coruñesas.

La igualdad siguió reinando, 23-23, pero un error en la defensa coruñesa dio el punto de partido a Mairena. En esta ocasión sí defendió bien el Ciudad de A Coruña, que ganó una vida extra. A la tercera fue la vencida para las sevillanas, que sortearon la defensa en la red herculina con un golpeo llovido que les dio el set (27-25) y la victoria final (3-0).