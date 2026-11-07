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Voleibol | Superliga 2

La mala suerte se ceba con el Ciudad de A Coruña (0-3)

Las herculinas tuvieron varios puntos para llevarse dos de los tres sets disputados

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
07/11/2026 21:19
Imagen de archivo del partido entre Ciudad de A Coruña y Sestao
Imagen de archivo del partido entre Ciudad de A Coruña y Sestao
Carlota Blanco
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Fue más contundente el resultado final que el devenir del encuentro, pero finalmente el Ciudad de A Coruña cedió por 3-0 en su visita al CV Fuentes de Andalucía. Las coruñesas perdieron por la mínima los tres sets, pero no fueron capaces de llevarse ninguno de ellos.

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En el primero llegaron a verse 16-8 abajo, pero fueron remando poco a poco hasta tener incluso la opción de llevárselo con 23-24. Sin embargo, las locales le dieron la vuelta con tres puntos seguidos para el 26-24.

El segundo empezó igualado, pero en este caso fueron las coruñesas las que consiguieron despegarse hasta el 12-18. De nuevo se acercaron las andaluzas, gracias en parte a varios errores de sus rivales, y terminaron ganando por 25-23.

El tercero estuvo igualado de principio a fin, sin grandes diferencias en el marcador. Con 22-24, el Ciudad de A Coruña tuvo dos puntos de set que no fue capaz de convertir, algo que le pasó en hasta cinco ocasiones más. Fuentes se llevó el set por 31-29 y la victoria por 3-0. Este domingo las coruñesas se miden al Mairena a las 13.00 horas.

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