El Zalaeta supera con al Chamberí y ya es cuarto (0-3)

Las jugadoras del Zalaeta celebran un punto durante el partido de este curso ante el Rivas Javier Alborés

Sacó rédito el Zalaeta de su visita a Madrid. Las coruñesas se impusieron por 0-3 al Chamberí y regresan a A Coruña con tres puntos más en el bolsillo que las colocan como cuartas clasificadas con un total de once en su casillero.

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Chamberí fue dominando durante el inicio del partido, llegando a ir 14-7 y 17-11 arriba. Pero el Zalaeta no se rindió, se puso el mono de trabajo y empezó poco a poco a sumar puntos para terminar llevándoselo por 23-25.

Chamberí salió al segundo con un parcial de 4-1, pero rápidamente las coruñesas le dieron la vuelta al marcador. Tras un tramo igualado, el Zalaeta se distanció hasta el 13-19, un punto que sería de no retorno para las locales, que terminaron cediendo este parcial por un contundente 16-25.

El Zalaeta fue mejor en el inicio del tercer set, manteniendo la inercia positiva del segundo. El parcial de salida fue de 4-8, pero Chamberí no quiso dar su brazo a torcer tan fácilmente. Las madrileñas lo pelearon hasta el final e incluso llegaron a ponerse 21-20. Sin embargo, fue el Zalaeta quien se llevó el set (22-25), la victoria (0-3) y los tres puntos a la mochila.

Tres puntos con los que el equipo dirigido por Jorge Barrero suma ya once en seis fechas de liga. A falta de que se complete la jornada, las coruñesas son cuartas, tan solo superadas por Villalba (13), Mairena (13) y La Laguna (12). La próxima semana recibirán al Voleyourense en casa.