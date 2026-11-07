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Voleibol | Superliga 2

El Zalaeta supera con al Chamberí y ya es cuarto (0-3)

Las herculinas estuvieron certeras en los momentos decisivos para sumar tres puntos

Raúl Ameneiro
Raúl AmeneiroA Coruña
07/11/2026 21:37
Las jugadoras del Zalaeta celebran un punto durante el partido de este curso ante el Rivas
Las jugadoras del Zalaeta celebran un punto durante el partido de este curso ante el Rivas
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Sacó rédito el Zalaeta de su visita a Madrid. Las coruñesas se impusieron por 0-3 al Chamberí y regresan a A Coruña con tres puntos más en el bolsillo que las colocan como cuartas clasificadas con un total de once en su casillero.

Imagen de archivo del partido entre Ciudad de A Coruña y Sestao

La mala suerte se ceba con el Ciudad de A Coruña (0-3)

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Chamberí fue dominando durante el inicio del partido, llegando a ir 14-7  y 17-11 arriba. Pero el Zalaeta no se rindió, se puso el mono de trabajo y empezó poco a poco a sumar puntos para terminar llevándoselo por 23-25.

Chamberí salió al segundo con un parcial de 4-1, pero rápidamente las coruñesas le dieron la vuelta al marcador. Tras un tramo igualado, el Zalaeta se distanció hasta el 13-19, un punto que sería de no retorno para las locales, que terminaron cediendo este parcial por un contundente 16-25.

El Zalaeta fue mejor en el inicio del tercer set, manteniendo la inercia positiva del segundo. El parcial de salida fue de 4-8, pero Chamberí no quiso dar su brazo a torcer tan fácilmente. Las madrileñas lo pelearon hasta el final e incluso llegaron a ponerse 21-20. Sin embargo, fue el Zalaeta quien se llevó el  set (22-25), la victoria (0-3) y los tres puntos a la mochila.

Tres puntos con los que el equipo dirigido por Jorge Barrero suma ya once en seis fechas de liga. A falta de que se complete la jornada, las coruñesas son cuartas, tan solo superadas por Villalba (13), Mairena (13) y La Laguna (12). La próxima semana recibirán al Voleyourense en casa.

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