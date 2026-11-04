Alba Quirós, MVP de la quinta jornada en el grupo C

Alba Quirós atiende a las instrucciones de su entrenador, Jorge Barrero Javier Alborés

Alba Quirós, jugadora del Zalaeta, fue designada MVP del grupo C en la quinta jornada de la Superliga Femenina 2, en la que el equipo coruñés se impuso por 3-2 al CV Sestao.

La opuesta de la plantilla que entrena Jorge Barrero firmó 27 puntos frente al conjunto vasco, dos de ellos con sendos bloqueos, cuatro de saque directo y media docena en el tercer y definitivo set, que el Zalaeta se anotó por 15-7. Una inmejorable manera de celebrar su cumpleaños, ya que apenas tres días después del partido Alba sopló 30 velas.

Quirós, que en la temporada 2017-18 fue coronada como la mejor opuesta y en la 2021-22 recibió el premio a la mejor sacadora, en ambas ocasiones también con la camiseta del club estudiantil, también fue MVP de la primera jornada de la pasada campaña.

Se da la curiosa circunstancia de que en las cuatro jornadas ligueras anteriores la opuesta de Jorge Barrero solo había anotado catorce puntos, nueve en la pista del Mairena y cinco en Barrio de las Flores frente al VP Madrid.