Primera victoria del Ciudad de A Coruña en Superliga 2 (0-3)

El Ciudad de A Coruña celebra su primera victoria en Superliga 2 Cedida

A la tercera fue la vencida. El Ciudad de A Coruña consiguió su primera victoria en la Superliga 2 femenina, categoría en la que debuta tras el ascenso de la temporada pasada, al ganar por 0-3 al Madrid Chamberí. La jornada para los equipos coruñeses no pudo ser redonda porque el Zalaeta cayó en su visita al Mairena sevillano (3-1).

Primeros puntos del curso para el Ciudad de A Coruña, que de menos a más jugó un partido muy serio en Madrid, donde los finales de los sets, muy igualados, se decantaron de su lado después de una bonita e intensa lucha. El primero correspondió a las de Charly Suárez por 26-28, sabiendo sufrir hasta el final como si fueran veteranas. El segundo, de nuevo fue de tanteo elevado, 25-27, mientras que en el tercera las coruñesas ya fueron siempre por delante y se lo anotaron por 22-25.

La próxima semana el equipo intentará mantener su buena racha en el Barrio de las Flores, donde jugará el domingo un derbi gallego contra el Aceites Abril Ourense (12.00 horas).

Mairena 3 - 1 Zalaeta

También jugará en casa el Zalaeta, el sábado frente al Sestao, en su caso después de perder en la pista del Mairena, donde rozó la remontada y estuvo a punto de forzar el desempate después de un mal inicio.

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Las de Jorge Barrero cedieron claramente los dos primeros sets por 2 5-16 y 25-17 sin tener nunca opciones de acercarse en el marcador. El tercero también empezaron por detrás pero un tiempo muerto del técnico les hizo darle la vuelta para llevárselo por 22-25. En el cuarto tomaron la delantera, pero fue el Mairena el que reaccionó y con un 25-22 se anotó el triunfo parcial y final.