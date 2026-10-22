Noa Sánchez: “¿Dépor o volei? Me pillas. No concibo mi vida sin ellos”

Noa Sánchez recepciona una balón contra Extramadura Arroyo Quintana

Dice Noa Sánchez (A Coruña, 1992) que es muy mala para los números y que por eso se enteró casi por casualidad de que empezaba su temporada número 19 con el Zalaeta. Y de ahí salió un reto, aguantar por lo menos hasta la veinte. “Buf, aún tienen que pasar toda esta... Pero sí que sería bonito”, reconoce la líbero del equipo coruñés. A sus 34 años, el voleibol le ha ido acompañando en todas las etapas, de la niña que iba a una actividad extraescolar a la joven que empezaba la universidad y compaginaba deporte y estudios y a la adulta que trabaja y prepara una oposición (a la que se presenta este fin de semana) y saca tiempo para entrenar y jugar. Por eso no se imagina una rutina que no lo incluya. “Y llegará un día que lo deje”, asume. No puede vivir sin volei, pero tampoco sin el Dépor. “¿Que elija? ¡Me pillas! Supongo que el voleibol... pero es que tampoco concibo mi vida sin el Dépor!”, confiesa.

Esta temporada es la veterana del equipo. “Ya llevo años siéndolo porque como cada año se retiran las mayores (como la capitana Patri Santos el pasado verano), cada vez hay más diferencia con la siguiente. Aún tengo a Alba (Quirós), a Andrea (Rivas)... Somos la resistencia”, se ríe. La más joven de sus compañeras, la colocadora Aitana Real, es todavía cadete. Es decir, tiene 14 años. “¡Le llevo 20!”, se asombra. En el equipo solo hay una persona que lleve más años que ella misma, que es el entrenador Jorge Barrero. “Cuando era juvenil me entrenaba David Hermida, pero cuando subía con el primero equipo ya estaba con él. Quitando algunos de los entrenadores que tuve cuando estaba en el Liceo, ya no sé qué es entrenar con una persona que no sea Jorge”, responde.

El Zalaeta mantiene a casi todo su núcleo Más información

Pero lo lleva con naturalidad. “A veces, si alguien me pregunta y no está muy metido en el mundo del deporte, alucina de que con 34 años siga a este nivel. Pero yo siempre contesto que para mí no es ningún sacrificio lo que hago porque en realidad lo llevo haciendo toda mi vida, desde que tengo uso de razón y ya lo tengo normalizado”, comenta. “Para mí ya es completamente normal tener que ir a entrenar lunes, martes, jueves y viernes. Para mí es completamente normal cada 15 días tenerme que ir a jugar por ahí que a lo mejor paso todo el fin de semana fuera”, añade. “A lo mejor llega el final de temporada y piensas que necesitas parar. Pero después llega el verano y lo que piensas es que necesitas volver. Lo echas muchísimo de menos. Yo no sé cuándo me cansaré, la verdad”, sonríe.

Noa Sánchez se lanza al suelo para intentar salvar un balón contra el Arona Carlota Blanco

Y eso que su puesto, el de líbero, es uno de los más exigentes. “A los que no entienden les digo que somos los que nos tiramos por el suelo”, bromea. Y que se llevan los balonazos para recibir los saques. “Quizás para el que no conoce es el puesto menos vistoso. El que más llama la atención es el que remata. Y los líberos ni sacamos ni rematamos. Y estamos saliendo y entrando de la pista todo el rato. Pero tenemos mucho trabajo, ¡eh!”, se defiende. “También soy líbero desde que tengo uso de razón, desde que llegué al Zalaeta, así que tampoco conozco otro puesto”.

Inicio de curso

Tampoco le falta trabajo en este inicio de temporada en el que el Zalaeta se fue al quinto set en el primer partido, otra vez en el segundo y casi en el tercero: solo lo evitó una espectacular remontada con un parcial de 14-0. “Cambió el formato de la Liga, se rehicieron los grupos. Ahora es mucho más competitiva y no tienes ni idea de lo que va a pasar en cada jornada. Cada partido es una guerra”, analiza sobre la Superliga 2.

Noa Sánchez Javier Alborés

El primero fue a domicilio contra el Astillero. “Puede que pecáramos de nervios o de que había muchas jugadoras nuevas o que no habían tenido hasta ahora el rol de titulares”, valora. Después, se les escapó el Rivas en casa. Y de nuevo en el Barrio de las Flores, en la tercera jornada, estuvieron a punto, pero lo evitaron contra el VP Madrid casi con un milagro. “No voy a mentir, cuando íbamos 11-19 cogí a las receptoras y les dije que cabeza fría que íbamos a intentar coger buenas sensaciones para irnos al quinto”, reconoce. Pero le dieron la vuelta, se impusieron por 3-1 y sumaron por fin los tres puntos.

Sánchez es optimista con el inicio del curso. “Yo estoy contenta, aunque es cierto que llevamos cinco puntos y que podíamos tener cero y no sería una sorpresa”, comenta. “Cada año es un poco una incertidumbre cómo a va ir todo, más este con todos los cambios, a nivel de plantilla y de competición, pero a mí el equipo ya me había dejado buenas sensaciones en pretemporada”. No estará este sábado para la cuarta jornada en Sevilla. Tiene la oposición. Baja para el Zalaeta y para el Dépor, que juega en Madrid contra el Atlético: “Soy tan de los dos que me da rabia hasta cuando me coinciden”.