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O Noso Deporte | Voleibol

El Ciudad de A Coruña cae por 0-3 ante el Sestao, otro recién ascendido

Las de Charly Suárez siguen sin estrenarse en Superliga 2 femenina

María Varela
María Varela
18/10/2026 19:31
Jugada del partido entre el Ciudad de A Coruña y el Sestao
Jugada del partido entre el Ciudad de A Coruña y el Sestao
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El Ciudad de A Coruña sigue sin poder estrenarse en la Superliga 2 femenina tras caer ayer en el Barrio de las Flores por 0-3 contra el Sestao, que, al igual que el equipo local, es otro de los recién ascendidos a la categoría. De hecho, el curso pasado fueron compañeros y rivales en Primera Nacional y, después de luchar durante todo el año, subieron los dos, el coruñés como primero y el vasco de segundo de su grupo. Por lo tanto, dos conjuntos que se conocían a la perfección.

Plantilla y cuerpo técnico del CV Ciudad de A Coruña posan sobre la pista del Barrio de las Flores en su primer entrenamiento de pretemporadaBarrio de las Flores.Primer entrenamiento del Ciudad deA CoruÃ±a de voleibol.

El Ciudad de A Coruña, ante el reto de la Superliga 2

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No lo pudieron aprovechar en su favor las de Charly Suárez, que entraron peor al partido y perdieron el primer set de forma clara por 16-25. Mejoraron en el segundo, pero todavía no lo suficiente para incomodar a las vascas, que volvieron a anotarse la victoria parcial por 20-25. El tercero también fue ajustado, pero de nuevo cayó del lado visitante por 21-25 para el 0-3 final.

Noa Pardiñas y Katrina Lace, con nueve puntos cada una, fueron las máximas anotadoras del Ciudad de A Coruña, mientras que por el Sestao destacaron Oihane Gutiérrez con 13, Uxue Lorenzo con 12 y Anne Mateos con 11. El equipo coruñés ocupa la posición de colista de la categoría, aunque con un partido menos que el resto, que recuperará el próximo 8 de noviembre. El próximo fin de semana se desplazará a Madrid para medirse al Chamberí

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