El Zalaeta gana al VP Madrid por 3-1 y olvida el fantasma del quinto set

Las jugadoras del Zalaeta celebran un punto Javier Alborés

El Zalaeta ganó por 3-1 al VP Madrid, segunda victoria del curso, primera en casa, en un partido en el que, también por primera vez en la temporada, evitó el quinto set. El fantasma del desempate llegó a deambular por el Barrio de las Flores, porque después de ganar los dos primeros sets y ceder el tercero, perdía 16-19 en el cuarto parcial, lo que hubiese desencadenado en un quinto.

Como en la primera jornada contra el Astillero (triunfo). Como en la segunda frente al Rivas (derrota). Una impresionante remontada de las coruñesas les llevó del 16-19, con casi diez puntos seguidos, al 25-19 para evitarlo y apuntarse una importante victoria porque las madrileñas llegaban a A Coruña como las líderes de la categoría (aunque con un partido más que el resto).

Un triunfo que revitalizará las opciones de la plantilla dirigida por Jorge Barrero, que la próxima semana le toca visitar al Mairena. Andrea Rivas y Lara Sánchez lideraron el ataque local con 13 puntos cada una seguidas de cerca por los 12 de Inés Rivas y los 10 de María Forteza-Rey.