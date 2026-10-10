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O Noso Deporte | Voleibol

El Zalaeta remonta al Rivas, pero se le escapa la victoria en un ajustado desempate (2-3)

Las del instituto se quedaron a un punto de ganar con un 14-12 a su favor en un quinto set que terminaron cediendo por 16-18

María Varela
María Varela
10/10/2026 22:15
Tania Alvite intenta bloquear un remate del Rivas
Tania Alvite intenta bloquear un remate del Rivas
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Una semana la moneda cayó del lado de la cara y la siguiente, del de la cruz. El Zalaeta se jugó la victoria en el partido contra el Rivas en el desempate, como hacía una semana frente al Astillero. Y si entonces el triunfo cayó de su lado, ayer se le escapó a pesar de que tuvo un 14-12 a su favor en el quinto y definitivo set, al que había llegado tras remontar un 1-2 en contra. Las madrileñas le dieron la vuelta al resultado para imponerse por 16-18 y llevarse los dos puntos de A Coruña (2-3). 

Ya había avisado el Rivas con un gran arranque que sorprendió al Zalaeta, que se vio superado por 18-25. Frente a su público, las coruñesas sacaron el orgullo para llevarse el segundo por 25-19. Pero en un momento de la temporada en el que las de Jorge Barrero todavía están ajustando las nuevas posiciones, con jugadores jóvenes que han entrado en las rotaciones, les cuesta ser constantes, por lo que se volvió a escapar el tercero (19-25). 

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Eso dejaba al Zalaeta contra las cuerdas y, aunque empezó por detrás en el marcador, remontó y con 25-22 forzó el desempate. La igualdad fue máxima. El marcador fluctuaba entre el empate y el punto de diferencia. Hasta que el Zalaeta consiguió un 14-12. Pero cometió un par de errores en unos puntos larguísimos mientras el Rivas encadenó buenas acciones y terminó inclinando la balanza de su lado. 

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