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O Noso Deporte | Voleibol

El VP Madrid deja al Ciudad de A Coruña sin el estreno soñado (1-3)

Las de Charly Suárez perdieron en el primer partido de su historia en la Superliga 2 femenina

María Varela
María Varela
04/10/2026 18:25
Jugada del partido entre el Ciudad de A Coruña y el VP Madrid disputado en el Barrio de las Flores
Jugada del partido entre el Ciudad de A Coruña y el VP Madrid disputado en el Barrio de las Flores
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El Ciudad de A Coruña hizo historia al disputar su primer partido en Superliga 2 femenina, categoría a la que ascendió la temporada pasada tras dominar con mano de hierro la Primera Nacional. No pudo, sin embargo, completar la fiesta con una victoria, cayendo frente al VP Madrid por 1-3.

Las coruñesas plantaron batalla ante un equipo con más experiencia. Y cuando los finales de set se presentan ajustados, esta suele decantar la balanza. Pasó en el primero, que cayó de lado madrileño por 23-25 después de 28 minutos de lucha. El segundo fue por los mismos derroteros, aunque no llegó tan apretado a los últimos compases y se lo anotaron las visitantes por 20-25.

Plantilla y cuerpo técnico del CV Ciudad de A Coruña posan sobre la pista del Barrio de las Flores en su primer entrenamiento de pretemporadaBarrio de las Flores.Primer entrenamiento del Ciudad deA CoruÃ±a de voleibol.

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Reaccionó el Ciudad de A Coruña en el tercero, evitando que las madrileñas se llevaran el partido por la vía rápida. Las de Charly Suárez demostraron de lo que son capaces ganando el parcial con claridad, por 25-17, soñando con por lo menos mandar el partido al desempate. Pero el VP Madrid se encargó de despertarlas al imponerse por 21-25 cerrando la victoria por 1-3.

El Ciudad de A Coruña empezó la competición con derrota y ahora tendrá que esperar dos semanas para volver a jugar ya que el encuentro correspondiente a la segunda jornada se aplazó hasta noviembre. Su próximo compromiso será el 18 de octubre, cuando reciba en el Barrio de las Flores al Sestao.

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