El Zalaeta arranca la liga con remontada y victoria en el desempate contra el Astillero (2-3)

Jorge Barrero da instrucciones a sus jugadoras durante un partido de pretemporadaBarrio de las Flores. Zalaeta-Voleyourense.Torneo Ciudad de A CoruÃ±a Javier Alborés

Más sufrida de lo esperado, pero el Zalaeta empezó la Superliga 2 femenina con victoria a domicilio sobre el Astillero, un triunfo que sin embargo solo le dará dos puntos en la clasificación (y uno para su rival) porque fue en el desempate (2-3).

El vaso puede estar medio vacío si se tiene en cuenta que fueron las coruñesas las que ganaron el primer set (22-25) y parecía que se encaminaban hacia un triunfo fácil. O medio lleno porque después de perder las dos mangas siguientes (25-14 y 25-16) fueron capaces de remontar en el cuarto (20-25) para forzar el desempate, en el que siempre fueron por detrás en el marcador y le dieron la vuelta para imponerse por 13-15 y firmar el 2-3 final.

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El equipo que dirige Jorge Barrero debutará la próxima semana en casa, en un Barrio de las Flores donde recibirá en la segunda jornada al Rivas Ciudad del Deporte.