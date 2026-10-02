Zalaeta y Ciudad de A Coruña, a escena

Zalaeta y Ciudad de A Coruña celebran puntos durante la pretemporada PAtricia G. Fraga y Javier Alborés

La espera ha llegado a su fin. La temporada 2026-27 de Superliga 2, la segunda máxima categoría del voleibol femenino nacional, echa a andar este fin de semana con su primera jornada. Entre los equipos que participarán en estos encuentros están dos coruñeses: el ya asentado Zalaeta y el recién ascendido Ciudad de A Coruña.

El Zalaeta se lleva el Torneo Ciudad de A Coruña en un apasionante derbi (3-2) Más información

De cara a esta temporada 2026-27, la Superliga 2 ha cambiado de formato. La Federación ha impulsado la creación de un grupo, a priori, más potente, que será el A. Los doce equipos de este grupo contarán con ciertas ventajas: el primero ascenderá directo a Superliga 1, y los cuatro siguientes clasificados accederán a la fase de ascenso; los dos últimos jugarán un playout de descenso a Primera Nacional. Los otros dos grupos, B y C (los coruñeses estarán en este último), tendrán menos opciones de ascenso y más de descenso: el primer clasificado de cada grupo jugará la fase de ascenso con los cuatro equipos del A; por abajo, los dos últimos de cada grupo descenderán de manera directa a Nacional, mientras que los terceros por la cola jugarán el playout contra el grupo A, sumando un total de seis descensos.

Zalaeta y Ciudad de A Coruña se medirán a diez rivales esta temporada en el Grupo C de Superliga 2: Vóley Playa Madrid, Mairena, Sestao, Madrid Chamberí, Voleyourense, Fuentes, Tenerife La Laguna, Collado Villalba, Astillero y Rivas.

Zalaeta

Jorge Barrero da instrucciones a sus jugadoras durante un partido de pretemporadaBarrio de las Flores. Zalaeta-Voleyourense.Torneo Ciudad de A CoruÃ±a Javier Alborés

El Zalaeta continúa sumando temporadas en Superliga 2. La actual la inaugura este sábado (19.00 horas) a domicilio contra el Astillero. Un año más, el conjunto herculino mantendrá la mayor parte del bloque del curso pasado, con la única baja (sensible) de Patricia Santos, que ha decidido poner el punto final a su carrera deportiva. En el capítulo de incorporaciones han llegado las receptoras Lara Sánchez y Andrea Beltrán y la colocadora Aitana Real.

"Son niñas estupendas que encajan perfectamente en nuestro grupo y en nuestro proyecto", dice sobre las nuevas incorporaciones una de las veteranas del equipo, Alba Quirós. "Tenemos la suerte de que siempre que fichamos nuevas jugadoras, se adaptan a nuestras rutinas estupendamente", añade Inés Rivas.

Durante la pretemporada, el Zalaeta ha llegado lejos en los dos torneos disputados en estas últimas semanas. Salió campeón del torneo Ciudad de A Coruña y cedió en el quinto set de la final de Copa Galicia contra el Emevé lucense. "Emilio (nuestro preparador físico) nos dejó pautado absolutamente todo el verano con los entrenamientos, y la verdad que con constancia se hizo más amena la vuelta a la pretemporada de balón. En otros", dice Inés Rivas.

La Superliga 2 2026-27 trae consigo no solo cambios a nivel de formato, sino también de normativa. A pesar de ello, el Zalaeta se presenta con ambición a la nueva temporada: "Nuestro objetivo es claro, competir para poder luchar los puestos de arriba e intentar clasificar a la Copa Princesa. Somos muy ambiciosas y, sobre todo, competitivas", afirma Inés. "Sabemos que el nuevo sistema de competición es más exigente para nosotras, así que nuestro nivel de autoexigencia debe ser máximo", añade Alba.

Plantilla

Tania Alvite, Colocadora

Aitana Real, Colocadora

Alba Quirós, Opuesta

Jimena Gandoy, Opuesta

Andrea Rivas, Central

Claudia Díaz, Central

Inés Rivas, Central

María Forteza, Receptora

Susana Suárez, Receptora

Lara Sánchez, Receptora

Carla Herrero, Receptora

Andrea Beltrán, Receptora

Noa Sánchez, Líbero

Clara Barrios, Líbero

Ciudad de A Coruña

Charly Suárez da instrucciones a sus jugadoras durante un partido de pretemporada. Javier Alborés

El Ciudad de A Coruña se estrena este domingo (12.00 horas en el Barrio de las Flores contra Vóley Playa Madrid) en Superliga 2 tras conseguir el ascenso el curso pasado, siendo un equipo dominante en Primera Nacional. Su verano ha sido largo desde que salieron triunfales de la fase de ascenso, pero no han parado de prepararse para el salto de categoría.

Sin embargo, la capitana, Rosita Bugiolacchio se incorporó hace relativamente poco por motivos de trabajo, "pero mis compañeras llevan ya más de un mes trabajando duro cada día en el pabellón. Están haciendo un esfuerzo enorme y demostrando mucho compromiso y muchas ganas", afirma.

Una de esas compañeras es Lucía Gantes, una de las jugadoras que se mantienen en el equipo con respecto a la temporada pasada: "Somos un equipo prácticamente nuevo y eso hace que cada una tengamos que adaptarnos un poco y aprender a jugar juntas, pero desde el primer momento hubo predisposición por parte de todas".

A nivel de plantilla, el Ciudad de A Coruña ha sufrido las bajas de Sara Villaverde, Laura Konopecka, Naiara Benito y Sofía Quinteros. De fuera han llegado Anna Gazzerro, Katrina Lace, Noa Pardiñas, Djosey Gaya, Paula Carretero, Noa Cernadas y Sophia Suárez; mientras que desde la cantera reforzarán al primer equipo María Carro, Carmen Pérez, Inés Fachado o Valeria Yáñez.

La media de edad del equipo será, una vez más, muy baja. A esto se añaden los hechos de ser una plantilla con muchos cambios y recién ascendida a la categoría. "Sabemos que va a ser una temporada muy exigente, pero es una oportunidad para aprender y crecer. Creo que hemos demostrado que, aunque seamos un equipo joven, podemos pelear, no queremos ponernos límites, vamos a ir partido a partido y demostrar que estamos al nivel", afirma Lucía.

"Afrontamos la temporada con ilusión, respeto por la nueva categoría y mucha confianza en el equipo. Tener tantas jugadoras jóvenes, muchas de ellas procedentes de la cantera, es un motivo de orgullo para el club y refleja el trabajo que se viene haciendo desde la base. Puede que tengamos menos experiencia que otros equipos, pero también tenemos talento, energía y muchas ganas de aprender y competir. Confío mucho en ellas y en lo que podemos construir juntas", añade por su parte Rosita.

Plantilla