El Zalaeta cae contra el Emevé en la final de la Copa Galicia

La colocadora del Zalaeta Tania Alvite da un pase a su compañera en la final de la Copa Galicia contra el Emevé Patricia G. Fraga

El Zalaeta se quedó con la miel en los labios, aunque con el consuelo de haber hecho un gran partido y haber plantado cara al que era el favorito para ganar el título de la Copa Galicia disputada ayer en el renovado pabellón de Elviña. Porque las coruñesas cedieron la final ante un rival como el Emevé de categoría superior en el quinto set por un ajustado 15-11 (3-2). El título autonómico viajó a Lugo.

Las locales se habían impuesto por 21-25 en el primer set, en el que el Emevé hizo rotaciones y dio entrada a alguna de sus jugadoras menos habituales. En el segundo, ya con todo el arsenal sobre la pista, las lucenses tomaron la iniciativa, aunque el Zalaeta se puso con un 24-23, aunque finalmente no pudieron evitar la derrota parcial (25-23). Las coruñesas volvieron a ganar el tercero (18-25), pero se les escapó el cuarto (18-25) y todo se decidió en un quinto en el que el conjunto de Lugo fue más efectivo (15-11).

El Zalaeta se lleva el Torneo Ciudad de A Coruña en un apasionante derbi (3-2) Más información

El Emevé era el único equipo de máxima categoría en la competición, pero pasó apuros en las semifinales, en las que solo fue capaz de superar en el desempate al Cidade da Coruña. A una semana de debutar en Superliga 2 después de su ansiado ascenso, las de Charly Suárez siguen demostrando sus pasos adelante.

El Zalaeta, mucho más experimentado y consolidado en la categoría, tuvo menos problemas en las semifinales en las que pudo con el Voleyourense por 3-1. Ambos conjunto se midieron solo una semana después de su duelo en las semifinales del Torneo Ciudad de A Coruña en el que la victoria de las de Jorge Barrero había sido más ajustada (3-2).

El Zalaeta mantiene a casi todo su núcleo Más información

El próximo fin de semana ya arrancará de forma oficial la competición. Para el Zalaeta con visita el sábado a Cantabria para jugar contra el Astillero y para el Ciudad de A Coruña el domingo con partido en casa, en el pabellón del Barrio de las Flores, contra el VP Madrid.