Elviña acoge este fin de semana la Copa Galicia de voleibol

Imagen del Ciudad de A Coruña-Oleiros del trofeo Ciudad de A CoruñaVoleibol.Barrio de las Flores. Ciudad de A CoruÃ±a-Oleiros. Javier Alborés

El inicio de la temporada oficial de voleibol femenino está a la vuelta de la esquina. Pero antes todavía quedan por disputarse algunos torneos preparatorios, como es el caso de la Copa Galicia, que se disputará mañana sábado en el renovado pabellón de Elviña I.

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El torneo se concentrará en un mismo día, con la disputa de las semifinales en horario matinal y de la gran final por la tarde. A partir de las 10.30 horas se enfrentarán el único equipo gallego de Superliga 1, el Emevé lucense, contra el recién ascendido a Superliga 2, el Ciudad de A Coruña. La segunda semifinal, a las 12.30 horas, enfrentará a Zalaeta y Voleyourense. Los dos equipos que resulten ganadores se medirán en la final a partir de las 18.00 horas.

La entrada al pabellón de Elviña será gratuita para todas aquellas personas que deseen asistir a la competición. También se retransmitirá en streaming de manera oficial. El domingo será turno, también en Elviña, para la Copa Galicia 2026 masculina.