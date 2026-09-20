El Zalaeta se lleva el Torneo Ciudad de A Coruña en un apasionante derbi (3-2)

Una jugadora del Zalaeta trata de bloquear un tiro de una rival del Ourense en el Torneo Ciudad de A Coruña Javier Alborés

El Zalaeta se proclamó campeón del Torneo Ciudad de A Coruña tras imponerse por 3-2 al Ciudad de A Coruña en un apasionante derbi local, un anticipo de los que se verá esta temporada en la Superliga 2 femenina, en la que coincidirán ambos por primera vez. Los dos equipos, en plena preparación del curso y con muchos cambios para probar diferentes sistemas, dieron lo mejor de sí mismos. El voleibol ganó en el pabellón del Barrio de las Flores en una jornada maratoniana con cuatro grandes partidos que se prolongó hasta las diez de la noche.

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La final se prolongó hasta el desempate con cuatro primeros sets completamente ajustados, sobre todo el cuarto. En el quinto y definitivo el Zalaeta tiró de veteranía para evitar más incertidumbre y llevarse la victoria. Se había anotado los dos primeros parciales (25-22 y 25-23), pero el Ciudad de A Coruña le dio la vuelta al partido al ganar el tercero (22-25) y el cuarto (28-30). La máxima igualdad se deshizo en el quinto con un 15-5 de tanteo en favor de las de Jorge Barrero.

En las semifinales, el Ciudad de A Coruña no tuvo problema en deshacerse del Oleiros, un equipo con el que el año pasado compartía categoría en Primera Nacional, por un claro 3-0. Mucho más apretada fue la victoria del Zalaeta, que ante otro de los equipos gallegos de la Superliga 2, el Aceites Abril Ourense, tuvo que pelear hasta el desempate para imponerse por 3-2. El Ourense fue el que se llevó el bronce en el tercer y cuarto puesto tras poder con el Oleiros en un duelo que se resolvió por 3-1.

Jugada del partido entre el Ciudad de A Coruña y el Oleiros en el Torneo Ciudad de A Coruña Javier Alborés

En dos semanas comenzará la competición oficial con la primera jornada de Liga en la que es la segunda categoría nacional. El Zalaeta se estrenará a domicilio el sábado 3 de octubre en la pista del Astillero mientras que el Ciudad de A Coruña debutará (tanto en la competición como en Superliga 2) en casa contra el Voley Playa Madrid.