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O Noso Deporte | Voleibol

El Barrio de las Flores acoge la edición 2026 del Torneo Ciudad de A Coruña

Zalaeta, Oleiros, Ciudad de A Coruña y Voleyourense pelearán por el título

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
20/09/2026 05:00
Zalaeta y Ciudad de A Coruña se enfrentaron en las semifinales de 2025
Zalaeta y Ciudad de A Coruña se enfrentaron en las semifinales de 2025
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La competición regresa este domingo al polideportivo del Barrio de las Flores con la disputa de la edición 2026 del Torneo Ciudad de A Coruña de voleibol femenino. Los equipos participantes serán los tres de Superliga 2: Ciudad de A Coruña, Zalaeta y Voleyourense, a quienes se une el Oleiros de Primera Nacional.

Plantilla y cuerpo técnico del CV Ciudad de A Coruña posan sobre la pista del Barrio de las Flores en su primer entrenamiento de pretemporadaBarrio de las Flores.Primer entrenamiento del Ciudad deA CoruÃ±a de voleibol.

El Ciudad de A Coruña, ante el reto de la Superliga 2

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Las anfitrionas se medirán en la primera semifinal al CV Oleiros a partir de las 10.00 horas, mientras que a las 12.00 horas será el turno del Zalaeta y el Voleyourense.

Para el turno de la tarde quedarán los otros dos partidos de la jornada. A las 16.30 horas se jugará el tercer y cuarto puesto, mientras que la gran final se jugará a partir de las 18.30 horas.

El próximo compromiso para los dos equipos coruñeses será la Copa Galicia, en la que ambos ejercerán como anfitriones el próximo sábado, cuando el pabellón de Elviña acoja el torneo.

Cartel del Torneo Ciudad de A Coruña 2026
Cartel del Torneo Ciudad de A Coruña 2026
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