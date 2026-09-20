El Barrio de las Flores acoge la edición 2026 del Torneo Ciudad de A Coruña

Zalaeta y Ciudad de A Coruña se enfrentaron en las semifinales de 2025 Patricia G. Fraga

La competición regresa este domingo al polideportivo del Barrio de las Flores con la disputa de la edición 2026 del Torneo Ciudad de A Coruña de voleibol femenino. Los equipos participantes serán los tres de Superliga 2: Ciudad de A Coruña, Zalaeta y Voleyourense, a quienes se une el Oleiros de Primera Nacional.

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Las anfitrionas se medirán en la primera semifinal al CV Oleiros a partir de las 10.00 horas, mientras que a las 12.00 horas será el turno del Zalaeta y el Voleyourense.

Para el turno de la tarde quedarán los otros dos partidos de la jornada. A las 16.30 horas se jugará el tercer y cuarto puesto, mientras que la gran final se jugará a partir de las 18.30 horas.

El próximo compromiso para los dos equipos coruñeses será la Copa Galicia, en la que ambos ejercerán como anfitriones el próximo sábado, cuando el pabellón de Elviña acoja el torneo.