El Ciudad de A Coruña, ante el reto de la Superliga 2

Plantilla y cuerpo técnico del CV Ciudad de A Coruña posan sobre la pista del Barrio de las Flores en su primer entrenamiento de pretemporada Javier Alborés

El 26 de abril el CV Ciudad de A Coruña consiguió el sueño de ascender a Superliga 2, la segunda categoría del voleibol femenino nacional. Un logro cosechado a base de trabajo de cantera, esfuerzo y mucho talento después de una temporada regular casi inmaculada y una fase de ascenso en la que su afición, presente en el Barrio de las Flores, fue clave para terminar el curso de la mejor manera posible.

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Desde entonces, aunque parezca mentira, casi no han tenido descanso. Muchas de sus jugadoras se fueron a los campeonatos de España de categorías de formación y en verano continuaron entrenando para llegar en las mejores condiciones posibles al estreno en la nueva categoría. “Sabíamos que la temporada iba a ser complicada, entonces quisimos seguir trabajando y ya no partir de cero el 31 de agosto. Ya llevamos un trabajito de mes y medio más técnico para pulir algunas cosillas, sin tanta carga física, aunque hemos parado quince días ahora a finales de agosto”, explica el entrenador del equipo, Charly Suárez.

Con respecto a esa fase de ascenso la plantilla ha sufrido varios cambios. En el apartado de bajas están Sara Villaverde (que ha puesto rumbo a la liga universitaria de Estados Unidos), Laura Konopecka, Naiara Benito y Sofía Quinteros, que seguirá en el club como entrenadora, pero no podrá jugar hasta la siguiente temporada por una grave lesión sufrida en las semifinales de la fase.

Para compensar las salidas y buscar mayor seguridad competitiva en la nueva categoría han llegado siete jugadoras, que en algunos casos Charly tenía de mano por sus experiencias con las categorías inferiores de la selección: Anna Gazzerro, Katrina Lace, Noa PArdiñas, Djosey Gaya, Paula Carretero, Noa Cernadas y Sophia Suárez. “Es mucha gente joven, sin experiencia en esta categoría, pero que tiene muchas ganas de trabajar y mejorar”, explica Charly sobre las nuevas incorporaciones. Junto a ellas y las jugadoras del primer equipo que continúan (Martina Mesejo, Lucía Gantes, Iria Varela, Marta Díaz, Cristina Piñón, Rosita Bugiolacchio y María Lamelas) habrá, por supuesto, refuerzo desde la cantera con jugadoras como María Carro, Carmen Pérez, Inés Fachado o Valeria Yáñez.

Una vez más, la media de edad del equipo será muy baja, al igual que su nivel de experiencia en Superliga 2. “Creo que inicialmente nos puede pesar, aunque a veces la inexperiencia también es atrevida. Posiblemente vayamos sin miedo, pero casi nadie de la plantilla conoce la categoría y la velocidad de bola es diferente. Lo tomamos como un reto porque, al final, somos un club principalmente de cantera y tenemos que ir dando salida a las chicas de abajo”, afirma el técnico.

Llegar para quedarse

Preguntado por el objetivo del equipo, Charly Suárez lo tiene claro: “Permanencia. Creo que el primer año debe ser ese, sin duda. Que la liga determine dónde acabamos, pero al principio, al ser una liga que desconocemos, vamos a verlos día a día. Somos un equipo que no tenemos esa capacidad para fichar que otros sí, con gente joven, a ver dónde nos pone eso, pero sin duda el objetivo es la permanencia”.

De cara a esta temporada 2026-27, la Superliga 2 ha cambiado de formato. La Federación ha impulsado la creación de un grupo, a priori, más potente, que será el A. Los doce equipos de este grupo contarán con ciertas ventajas: el primero ascenderá directo a Superliga 1, y los cuatro siguientes clasificados accederán a la fase de ascenso; los dos últimos jugarán un playout de descenso a Primera Nacional. Los otros dos grupos, B y C (el Ciudad de A Coruña estará en este último), tendrán menos opciones de ascenso y más de descenso: el primer clasificado de cada grupo jugará la fase de ascenso con los cuatro equipos del A; por abajo, los dos últimos de cada grupo descenderán de manera directa a Nacional, mientras que los terceros por la cola jugarán el playout contra el grupo A, sumando un total de seis descensos.

El Zalaeta mantiene a casi todo su núcleo Más información

El Ciudad de A Coruña se medirá a once rivales esta temporada en el Grupo C de Superliga 2: Vóley Playa Madrid, Mairena, Sestao, Madrid Chamberí, Voleyourense, Fuentes, Tenerife La Laguna, Collado Villalba, Zalaeta, Astillero y Rivas. El estreno de las coruñesas en Superliga 2 será el domingo 3 de octubre en el Barrio de las Flores a las 12.00 horas contra Vóley Playa Madrid.

Pero antes de eso, tendrán hasta tres torneos de preparación para ir cogiendo ritmo de cara al inicio liguero. El sábado 13 de septiembre jugarán un torneo amistoso en Ourense contra Voleyourense, Zalaeta y un equipo portugués por determinar. El día 20 se celebrará el Torneo Cidade da Coruña con el Ciudad de A Coruña como anfitrión, además de Zalaeta, Voleyourense y Oleiros como participantes. Cerrarán la pretemporada el día 27 de septiembre con la Copa Galicia, en la que se enfrentarán en semifinales al Emevé lucense de Superliga 1.

En cuanto a la base, el Ciudad de A Coruña quiere seguir siendo un equipo puntero y se ha marcado como objetivo intentar llegar a las 300 licencias esta temporada. Una cifra que les colocaría en el top-5 de clubes gallegos con mayor número de fichas en categorías de formación. “A ver si este año podemos dar un saltito más”, sentencia Charly Suárez.