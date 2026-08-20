Lucía Varela y Jimena Fernández inician el Europeo con España

Lucía Varela y Jimena Fernández (a la derecha) se abrazan con sus compañeras en un partido RFEVB

Las coruñesas Lucía Varela y Jimena Fernández ya se encuentran en Bakú (Azerbayán) donde mañana empiezan su participación con la selección española de voleibol en el Campeonato de Europa. Después de su paso por la Liga Europea a principios de verano (donde también compitió Inés Losada antes de irse con la sub-22) y un tiempo de vacaciones, ambas se incorporaron a finales de julio a la concentración del combinado nacional, que tiene como objetivo clasificarse para la segunda fase en la que estarán en juego las medallas.

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España, que en la preparación se enfrentó a Eslovaquia y Hungría con resultados dispares, tiene por delante una fase de grupos en la que debutará mañana contra Bélgica (13.30 horas) y después se enfrentará a Azerbayán (domingo, 16.30 horas); Países Bajos (martes 25, 16.30 horas); Portugal (miércoles 26, 13.30 horas) y Rumanía (viernes 28, 13.30 horas). Si se clasifica para la siguiente ronda tendrá que desplazarse a Brno (República Checa) o a Estambul (Turquía), donde se repartirá la fase final que se prolongará del 30 de agosto al 6 de septiembre.

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Tanto Varela como Fernández jugaron la pasada temporada en la liga alemana, en el Stuttgart y el Wiesbaden respectivamente. La próxima cambiarán de destino. La primera regresará a Italia para unirse al Vallefoglia mientras que la segunda retornará a España para volver a jugar en las filas del Menorca.