El Zalaeta mantiene a casi todo su núcleo

Jorge Barrero da instrucciones a las jugadoras del Zalaeta durante el partido de la temporada pasada contra el Madrid Chamberí Patricia G. Fraga

Los veranos no suelen ser épocas sencillas para el Club Voleibol Zalaeta. Las dificultades económicas que atraviesa el club suponen que les sea realmente complicado acudir al mercado de fichajes, por lo que depende de la continuidad de sus jugadoras, así como de jóvenes que quieran apostar por el club para continuar su progresión.

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En esos términos se han movido la directiva y el entrenador, Jorge Barrero, durante las últimas semanas. Han tenido la ‘suerte’ de que con respecto a la temporada pasada tan solo van a sufrir, salvo sorpresa de última hora, una baja: la de Patricia Santos, que ha decidido poner el punto final a su carrera deportiva. “Es una baja sensible porque en las últimas cuatro o cinco temporadas ha sido la colocadora titular y la capitana”, explica un Barrero que, tras acabar la temporada 2025-26, no tenía clara su continuidad al frente del banquillo. “Me engañaron para seguir un año más”, reconoce entre risas. “A mí me gusta entrenar y, de todo el trabajo que tengo en el club, es el que menos me lleva y menos problema me da”, añade.

En el apartado de fichajes, el Zalaeta ha tirado un año más de juventud y proyección para terminar de perfilar una plantilla continuista, ya que el resto de integrantes del equipo continuarán esta temporada, a excepción de la ya mencionada Patri Santos. Fruto de un nuevo convenio con el Emevé lucense llega cedida la receptora Lara Sánchez, en edad júnior. Desde el Liceo coruñés se incorpora la jovencísima colocadora Aitana Real, que la pasada temporada destacó en categoría infantil. “Está en este momento con la selección española sub-15 y fue al campeonato de España tanto con el Liceo como con la selección gallega. Es una apuesta clara de futuro. El año pasado ya entrenó un poquito con nosotras a final de temporada y este año se incorpora a su categoría y al primer equipo. La idea era que empezara a entrenar poco a poco, pero con la baja de Patricia en su posición aceleramos un poquito el proceso. A ella le vendrá bien y nos ayudará, evidentemente sin ninguna responsabilidad para ella. Pero si por nivel puede jugar minutos, los jugará”, afirma Jorge sobre su nueva jugadora.

De esta manera la plantilla del Zalaeta cuenta con Noa Sánchez y Clara Barrios como líberos; Aitana Real y Tania Alvite como colocadoras; Susana Suárez, Carla Herrero, María Forteza-Rey y Lara Sánchez como receptoras; Inés Rivas, Claudia Díaz y Andrea Rivas como centrales; y Alba Quirós y Jimena Gandoy como opuestas.

Nuevo formato

De cara a esta temporada 2026-27, la Superliga 2 ha cambiado de formato. La Federación ha impulsado la creación de un grupo, a priori, más potente, que será el A. Los doce equipos de este grupo contarán con ciertas ventajas: el primero ascenderá directo a Superliga 1, y los cuatro siguientes clasificados accederán a la fase de ascenso; los dos últimos jugarán un playout de descenso a Primera Nacional. Los otros dos grupos, B y C (el Zalaeta estará en este último), tendrán menos opciones de ascenso y más de descenso: el primer clasificado de cada grupo jugará la fase de ascenso con los cuatro equipos del A; por abajo, los dos últimos de cada grupo descenderán de manera directa a Nacional, mientras que los terceros por la cola jugarán el playout contra el grupo A, sumando un total de seis descensos.

El Zalaeta se medirá a once rivales esta temporada en el Grupo C de Superliga 2: Vóley Playa Madrid, Mairena, Sestao, Madrid Chamberí, Voleyourense, Fuentes, Tenerife La Laguna, Collado Villalba, Ciudad de A Coruña, Astillero y Rivas. En cómputos globales, el Zalaeta ha perdido un desplazamiento a Canarias, pero ha ganado dos a Sevilla (Mairena y Fuentes). El ascenso del Ciudad de A Coruña, otro punto positivo para ellas en este aspecto: “Un derbi local siempre da vidilla a nivel competitivo y, evidentemente, tenemos la ventaja de que es un desplazamiento menos. Pero en general, es una liga y un grupo que nos va a suponer más coste económico por los viajes a Sevilla”, explica Barrero.

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Como viene siendo habitual en ellas, el Zalaeta no se marca un objetivo claro a nivel clasificatorio a estas alturas de la película. Sin embargo, tampoco quiere renunciar a nada: “Vamos a ver cómo nos afecta la pérdida de Patricia y el cambio de directora de juego, pero confío en Tania y Aitana. Creo que el equipo puede competir, como mínimo a un nivel similar al de la temporada pasada. Por lo menos intentar estar en la zona media cómoda y si, pasadas unas jornadas, vemos que hay opciones de pelear por la fase, pues intentar conseguirlo”, reconoce Jorge.

La temporada dará comienzo de manera oficial el primer fin de semana del mes de octubre, cuando el Zalaeta se estrenará un año más en Superliga 2. Antes, tendrán varios compromisos de preparación tras empezar su pretemporada a lo largo de la semana del 24 de agosto. Los fines de semana del 12 y el 19 de septiembre tendrán sendos torneos preparatorios antes del último compromiso, que será ni más ni menos que la Copa Galicia el domingo 27 de septiembre. En las semifinales, las coruñesas se medirán al Voleyourense, mientras que por el otro lado del cuadro irán el Emevé lucense y el Ciudad de A Coruña para decidir el otro integrante de la gran final del voleibol femenino gallego.

Base

Alrededor de doscientas niñas componen las categorías inferiores del CV Zalaeta. Una cifra que ya de por sí es elevada, pero que podría ser mayor de no ser por la falta de entrenadores y pistas que tiene el club. “No tenemos capacidad para aceptar más”, reconoce Jorge Barrero, encargado también de la coordinación de la cantera.

Todas las niñas que pertenezcan al colegio o al instituto tienen asegurada su plaza en el club, independientemente de la categoría. “Pero de edad infantil para arriba ya hace tiempo que no cogemos niñas nuevas porque no tenemos capacidad. Ya no solo de pistas, sino también de número de entrenadores para poder llevar a más equipos. Creo que eso es una buena cifra y ahora el objetivo es intentar no crecer tanto en cifra de jugadoras, sino intentar organizar de la mejor manera posible lo que tenemos”, añade Barrero.