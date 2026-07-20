Los favoritos cumplen sobre la playa de Riazor

Una acción de la final masculina del V Trofeo Cidade da Coruña Carlota Blanco

La arena de Riazor volvió a ser escenario este pasado fin de semana de un torneo de vóley playa de primer nivel. Tras el campeonato gallego de categoría absoluta, le tocó el turno a la quinta edición del Trofeo Cidade da Coruña, competición que forma parte del circuito nacional de vóley playa.

Con un escenario envidiable a la par que emblemático, los grandes favoritos a la victoria no decepcionaron en el torneo. En el cuadro femenino se impuso la pareja formada por María Sevillano y Lucy Monteiro, que partían como primeras cabezas de serie. La pareja se impuso por 1-2 en la gran final a la revelación del torneo, la pareja de Aina Munar y Claudia Baños, tras remontar el primer set en contra.

En el cuadro masculino se impuso la pareja número dos, formada por Jose y Manuel Aba, que se impusieron a César López y Raúl Gómez.