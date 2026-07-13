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O Noso Deporte | Voleibol

Inés Losada y Jorge Barrero se quedan sin medalla

España cayó en el partido por el bronce del Europeo sub-22

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
13/07/2026 20:06
Inés Losada en el Europeo sub-22
Inés Losada en el Europeo sub-22
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Los coruñeses Inés Losada y Jorge Barrero se han quedado finalmente sin medalla en el Europeo sub-22 femenino de voleibol. La selección española se midió este domingo en el partido por el tercer y cuarto puesto al combinado de Países Bajos, a quien se había impuesto durante la fase de grupos por 3-2. Sin embargo, España no fue capaz de replicar ese resultado y cayó 3-0.

En el apartado individual, Inés Losada fue la máxima anotadora tanto de la selección española en particular como del partido en general al haber sido capaz de lograr 20 puntos para su equipo.

A pesar de no haber conseguido colgarse una medalla, España cierra el Europeo sub-22 con una meritoria cuarta posición. Jorge Barrero, que actuó como entrenador ayudante, regresará (salvo sorpresa) al Zalaeta, e Inés Losada volverá a la liga universitaria de EEUU.

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