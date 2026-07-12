Rodrigues-Dias y Fernández-Queiro se imponen sobre la arena de Riazor

Campeonato gallego de vóley playa masculino y femenino en Riazor (1) Javier Alborés

La playa de Riazor acogió durante este fin de semana el campeonato gallego de vóley playa en categoría absoluta. Un total de 24 parejas (doce masculinas y doce femeninas) compitieron durante dos jornadas para hacerse con el título de campeones gallegos sobre el arenal coruñés.

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En categoría femenina se impusieron las cuartas cabezas de serie, Carolina Rodriguez y Julia Díaz, del Volei Praia Vigo. Vencieron en la final por dos sets a cero (21-16 y 21-17) a la pareja formada por Estefanía Milesi y Raquel María de Lacerda, décimas cabezas de serie, que dieron la sorpresa en las semifinales al eliminar a las favoritas: las números uno Clara Barrios y Tea Andric.

Esta pareja se enfrentó en el partido por el tercer y cuarto puesto a la formada por Tania Alvite y Andrea Rivas en un duelo fraticida, ya que las cuatro jugadoras juegan o han jugado en el Zalaeta. Barrios y Andric se llevaron el primer set del ‘derbi’ por 15-21, pero Alvite y Rivas consiguieron llevar el choque al tercero tras ganar 22-20 el segundo. En el set decisivo, las números uno hicieron valer su condición y sellaron el triunfo por 12-15.

En categoría masculina, los ganadores fueron Sebastián Nicolás Fernández y Manuel Queiro. Los segundos cabezas de serie se impusieron en la gran final a los número tres, Fernando David Guiñazu y Javier Loureiro en un partido que necesitó de un tercer set para llegar a su resolución definitiva (12-21, 22-20 y 10-15).