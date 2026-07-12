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O Noso Deporte | Voleibol

Rodrigues-Dias y Fernández-Queiro se imponen sobre la arena de Riazor

El Zalaeta copó el partido por el tercer y cuarto puesto de la categoría femenina

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
12/07/2026 18:11
Campeonato gallego de vóley playa masculino y femenino en Riazor (1)
Campeonato gallego de vóley playa masculino y femenino en Riazor (1)
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La playa de Riazor acogió durante este fin de semana el campeonato gallego de vóley playa en categoría absoluta. Un total de 24 parejas (doce masculinas y doce femeninas) compitieron durante dos jornadas para hacerse con el título de campeones gallegos sobre el arenal coruñés.

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En categoría femenina se impusieron las cuartas cabezas de serie, Carolina Rodriguez y Julia Díaz, del Volei Praia Vigo. Vencieron en la final por dos sets a cero (21-16 y 21-17) a la pareja formada por Estefanía Milesi y Raquel María de Lacerda, décimas cabezas de serie, que dieron la sorpresa en las semifinales al eliminar a las favoritas: las números uno Clara Barrios y Tea Andric. 

Esta pareja se enfrentó en el partido por el tercer y cuarto puesto a la formada por Tania Alvite y Andrea Rivas en un duelo fraticida, ya que las cuatro jugadoras juegan o han jugado en el Zalaeta. Barrios y Andric se llevaron el primer set del ‘derbi’ por 15-21, pero Alvite y Rivas consiguieron llevar el choque al tercero tras ganar 22-20 el segundo. En el set decisivo, las números uno hicieron valer su condición y sellaron el triunfo por 12-15.

En categoría masculina, los ganadores fueron Sebastián Nicolás Fernández y Manuel Queiro. Los segundos cabezas de serie se impusieron en la gran final a los número tres, Fernando David Guiñazu y Javier Loureiro en un partido que necesitó de un tercer set para llegar a su resolución definitiva (12-21, 22-20 y 10-15).

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Las mejores imágenes de las eliminatorias masculina y femenina del campeonato gallego de vóley playa

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