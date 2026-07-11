Inés Losada y Jorge Barrero pelearán contra Países Bajos por el bronce continental

Italia-España del Europeo sub-22 RFEVB

La selección española femenina luchará por la medalla de bronce en el Europeo sub-22. El combinado nacional, con los coruñeses Inés Losada y Jorge Barrero en su filas, no pudo con la potente Italia en semifinales y cayó por 3-0.

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Giorgia Amoruso y Merit Adigwe fueron las máximas anotadoras, con 16 puntos cada una. La rival de España en el partido por el tercer y cuarto puesto será la selección de Países Bajos, que cayó en semifinales contra Serbia (2-3) y a la que España ya superó en la primera jornada de la fase de grupos del torneo en cinco sets (2-3).