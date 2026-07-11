El colegio Calasancias clausura el campus del CV Ciudad de A Coruña

El CV Ciudad de A Coruña celebró su campamento en el centro Quintana

Las temporadas y las clases se acaban, pero el deporte sigue siendo una vía de actividad, conciliación y diversión presente en las vidas de los más pequeños, también durante el verano. El mayor ejemplo son los campamentos estivales, que ayudan a las familias a conciliar, a la vez que mantienen a niños y niñas activos y aprendiendo nuevas competencias deportivas.

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A lo largo de estas últimas semanas tuvo lugar el campamento del CV Ciudad de A Coruña, que tuvo como sede el colegio Calasancias, casa histórica del club. Entre las tres semanas que ha durado el campamento han pasado por el mismo alrededor de 150 niños y niñas de entre 6 y 16 años de edad.

Al igual que el del Zalaeta, el campus del Ciudad de A Coruña contó con otro tipo de actividades más allá del voleibol, como juegos de coordinación y agilidad, dibujo o baile para los más pequeños. Con la coordinación de Raúl Rocha y cinco monitoras sobre la pista, algunas de ellas jugadoras del propio club, el campamento ha servido también para tratar de captar posibles jugadores y jugadoras para las categorías del formación.