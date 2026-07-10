El Zalaeta cierra una nueva edición de su campamento de verano

Alrededor de 50 niñas participaron en la tercera semana del campamento Quintana

Las temporadas y las clases se acaban, pero el deporte sigue siendo una vía de actividad, conciliación y diversión presente en las vidas de los más pequeños, también durante el verano. El mayor ejemplo son los campamentos estivales, que ayudan a las familias a conciliar, a la vez que mantienen a niños y niñas activos y aprendiendo nuevas competencias deportivas.

David Hermida, entrenador del Zalaeta, en misión de rescate en Venezuela Más información

El del Zalaeta ya es todo un clásico de los veranos coruñeses. La de este año ha sido la edición número catorce y ha contado con dos semanas, ya que en esta ocasión no se pudo gestionar una tercera por temas logísticos. Este verano su ‘sede’ ha sido el pabellón de Monte Alto por las obras en el instituto, pero eso no ha impedido que alrededor de 50 niñas de entre seis y doce años hayan podido disfrutar de las actividades organizadas por las jugadoras del primer equipo y entrenadoras del club, como el taller de manualidades. Algunas de ellas, incluso se animaron a repetir y acudir al campamento tanto durante la primera como durante la segunda semana programadas.

“Este año cambiamos un poquito la dinámica. Vienen Jimena (Gandoy) y Claudia (Díaz), además de Andrea (Rivas) y de mí (Inés Rivas), somos cuatro de Superliga. Entonces este año fue un poquito de renovación de las actividades que se hacen. Normalmente hacíamos solo voleibol y este año Andrea implementó una gincana con juegos cooperativos para que las niñas se conocieran entre ellas”, explica Inés Rivas.

Esa actividad, que denominaron ‘Mundial’, dividía a las niñas en grupos denominados por países. Además de conocerse entre sí, tenía como objetivo conocer también a las jugadoras de las selecciones de cada uno de los países que representaban. “Es importante que estas niñas conozcan a los ponentes más importantes a nivel mundial del deporte al que juegan, está bien que les vayan poniendo caras”, afirma la jugadora del Zalaeta.

"Nosotras en el club tenemos mucha suerte y muchas de las jugadoras de selección absoluta son gallegas, y varias de ellas coruñesas. Se intenta que vengan todos los años porque Inés (Losada) jugó aquí, Jimena (Gayoso) jugó aquí. Lucía (Varela) es coruñesa y viene a entrenar con nosotras siempre que viene. Es una manera de que estas niñas tengan referentes y vean a dónde pueden llegar, que es un poquito la finalidad", sentencia a este respecto Inés.

Durante estas dos semanas, las niñas que han participado en el campamento del Zalaeta han pasado allí las mañanas. Las más madrugadoras desde las 9.00 horas y todas ellas hasta las 14.00 horas, con una pausa alrededor de las 11.30 horas para merendar. Además de voleibol, también ha habido otras actividades, porque "voleibol al final lo hacen durante todo el año". Por ese motivo se han lanzado a la gincana, a los talleres y también a las excursiones o las guerras de pistolas y globos de agua del último día.

En otros veranos, el Zalaeta organizaba también un campamento de verano de vóley playa, pero este año no ha sido posible por falta de personal. Sin embargo, el campamento 'tradicional' ha sido todo un éxito y un año más ha servido para acercar el deporte a las más pequeñas y que se inicien en el voleibol, o aquellas que ya habían empezado a jugar le sigan cogiendo gusto. "Se les da mucha libertad de movimiento. Es el campus del club, pero no es un campus de voleibol. Es muy ameno y está muy bien", sentencia Inés Rivas.