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O Noso Deporte | Voleibol

David Hermida, entrenador del Zalaeta, en misión de rescate en Venezuela

Es bombero en el Ayuntamiento de A Coruña y se desplazó con la ONG Briegal: "El trabajo de revisión de edificios ya está casi finalizado"

María Varela
María Varela
30/06/2026 05:00
El entrenador del Zalaeta David Hermida, cuarto por la izquierda, a su llegada a Venezuela junto a sus compañeros
El entrenador del Zalaeta David Hermida, cuarto por la izquierda, a su llegada a Venezuela junto a sus compañeros
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David Hermida, entrenador del Zalaeta de voleibol y bombero de profesión en el Ayuntamiento de A Coruña, se desplazó con la ONG Briegal a La Guaira, en Venezuela, para ayudar en las tareas de rescate tras el terrible terremoto en el que más de 1.400 personas perdieron la vida, además de los numerosos desaparecidos entre los edificios colapsados y los cuantiosos daños materiales. Junto a él también viajaron su compañero Carlos Blanco, otros dos efectivos de Ferrol, uno de As Pontes y uno más de Navantia.

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“Nuestra primera misión es de búsqueda con perros, que vinimos con tres guías de rescate. Y ese trabajo casi ya está finalizado, están todos los edificios revisados. El primer día estuvimos en uno y el segundo nos enviaron a otro. Pero eso ya está”, comenta desde el terreno. Había colaborado con la ONG en otras ocasiones en operaciones internacionales, pero no es catástrofes como esta, aunque la organización sí había trabajado en Libia y en Turquía tras otros temblores de tierra.

Desgraciadamente no encontraron supervivientes y tampoco pudieron recuperar los cuerpos pese a intentar crear vías de acceso a ellos, pero la dificultad del terreno, con muchas vigas de los edificios de por medio, hicieron imposible también esta labor. “Ahora viene el trabajo más grande de desescombro con maquinaria, que también está empezando. Nosotros nos mantendremos sobre el terreno esperando indicaciones, coordinados por la dirección de Protección Civil de España”, comenta el entrenador coruñés. 

El deporte siempre da ejemplo. Lo hizo cuando hubo que acoger en la ciudad a decenas de niños ucranianos que escapaban de la guerra y que encontraron en el deporte su mejor forma de adaptación. Lo fue en la DANA de Valencia, con muchos deportistas poniéndose al servicio de las labores de limpieza. Y lo es ahora con el terrible terremoto en Venezuela. El Deportivo hizo recogida el fin de semana de alimentos, ropa y medicamentos para enviar al país.

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