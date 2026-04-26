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O Noso Deporte | Voleibol

El Ciudad de A Coruña, con el ascenso ya en el bolsillo, cede la final por el título de Primera

El equipo coruñés, con la baja de su receptora Sofía Quinteros, perdió frente a las baleares del Mayurga Voley Palma Anaya por 3-0

María Varela
María Varela
26/04/2026 15:20
Remate en la red de una jugadora del Ciudad de A Coruña en la final contra el Palma
Remate en la red de una jugadora del Ciudad de A Coruña en la final contra el Palma
Germán Barreiros
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El Rehermann Ciudad de A Coruña no pudo poner la guinda a un fin de semana mágico en el Barrio de las Flores en el que firmó el objetivo que llevaba persiguiendo desde el principio de la temporada: el ascenso a la Superliga 2. Con una plaza asegurada para jugar en la segunda categoría nacional el próximo curso, las coruñesas perdieron la final que decidía al campeón de Primera División frente al Mayurga Voley Palma Anaya por 3-0.

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Pese a la igualdad del partido, las baleares lograron decantar los tres sets de su lado por escaso margen, sobre todo el segundo. El primero terminó con un tanteador de 25-20 y el segundo, de 25-23. El día anterior, en las semifinales, las locales habían remontado una situación similar e incluso seis bolas de partido en el desempate. Pero esta vez ya no les quedaron fuerzas, lo que unido a la baja de Sofía Quinteros, una de sus referencias en ataque y que precisamente se lesionó la rodilla en el quinto set de las semifinales, les hizo ceder también el tercero, por 25-19, para despedirse de la fase de ascenso en una digna segunda posición.

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Tanto el Ciudad de A Coruña como su rival ya tenían el billete a Superliga 2, donde al año que viene jugará el derbi de la ciudad contra el Zalaeta, lo mismo que el Esplugues y el Sant Just, los otros semifinalistas, que disputaron el partido por el tercer y cuarto puesto que se llevaron las últimas también por 3-0. Por detrás, el Rivas acabó quinto, el Sestao sexto, el Tenerife séptimo y el Collado Villalba, octavo. Una clasificación que puede ser importante en el caso de que haya vacantes que se repartirán por orden a los participantes en esta fase de ascenso en A Coruña.

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