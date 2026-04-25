El Ciudad de A Coruña consigue el ascenso a Superliga 2

El Ciudad de A Coruña celebra un punto contra Rivas en la fase de ascenso Patricia G. Fraga

El Rehermann Ciudad de A Coruña será equipo de Superliga 2 la próxima temporada. Las herculinas habían dejado encarrilado el asunto ayer con sus dos victorias ante Haris y Rivas, pero quedaba una pequeña posibilidad de ser terceras.

El Ciudad de A Coruña se impone al Rivas para dejar a tiro el ascenso (3-1) Más información

Unas opciones que se han disipado en el primer partido de la mañana, en el que Tenerife ha llevado hasta el quinto set a las madrileñas (que se acabaron imponiendo 2-3), evitando así el posible triple empate y sellando el pase a semifinales del Ciudad de A Coruña. Una clasificación que, además de permitirles jugar por el título de Primera Nacional, les asegura una plaza en Superliga 2, segundo escalón del voleibol español femenino, la próxima temporada.

Al Ciudad de A Coruña le falta conocer su posición definitiva en el Grupo A de la fase de ascenso, que se disputará esta mañana con Sant Just. Esta tarde jugará las semifinales en el Barrio de las Flores en una hora a determinar según su puesto final. La gran final y el tercer y cuarto puesto se jugarán mañana por la mañana en el mismo pabellón.