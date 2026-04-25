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O Noso Deporte | Voleibol

El Ciudad de A Coruña consigue el ascenso a Superliga 2

El equipo herculino jugará la segunda categoría del voleibol nacional la próxima temporada

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
25/04/2026 12:58
Voleibol Ciudad Coruña
El Ciudad de A Coruña celebra un punto contra Rivas en la fase de ascenso
Patricia G. Fraga
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El Rehermann Ciudad de A Coruña será equipo de Superliga 2 la próxima temporada. Las herculinas habían dejado encarrilado el asunto ayer con sus dos victorias ante Haris y Rivas, pero quedaba una pequeña posibilidad de ser terceras. 

Ciudad de A Coruña-Rivas de la fase de ascenso a Superliga 2

El Ciudad de A Coruña se impone al Rivas para dejar a tiro el ascenso (3-1)

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Unas opciones que se han disipado en el primer partido de la mañana, en el que Tenerife ha llevado hasta el quinto set a las madrileñas (que se acabaron imponiendo 2-3), evitando así el posible triple empate y sellando el pase a semifinales del Ciudad de A Coruña. Una clasificación que, además de permitirles jugar por el título de Primera Nacional, les asegura una plaza en Superliga 2, segundo escalón del voleibol español femenino, la próxima temporada.

Al Ciudad de A Coruña le falta conocer su posición definitiva en el Grupo A de la fase de ascenso, que se disputará esta mañana con Sant Just. Esta tarde jugará las semifinales en el Barrio de las Flores en una hora a determinar según su puesto final. La gran final y el tercer y cuarto puesto se jugarán mañana por la mañana en el mismo pabellón.

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