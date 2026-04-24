El Ciudad de A Coruña se impone al Rivas para dejar a tiro el ascenso (3-1)

Ciudad de A Coruña-Rivas de la fase de ascenso a Superliga 2 Patricia G. Fraga

La súper temporada del Rehermann Ciudad de A Coruña sigue su curso. Los resultados del día les dejaron sin posibilidad de certificar el pase a semifinales, pero aún así cosecharon una contundente victoria ante Rivas (3-1), con remontada del primer set incluida. El último escollo de la fase de grupos, con el pase casi certificado, será este sábado a las 11.30 horas ante Sant Just.

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La experiencia de Rosita empezó siendo la gran clave para el Ciudad de A Coruña. La opuesta italiana destacó en los primeros compases tanto en ataque como en defensa y junto a la potencia de Sofía Quinteros consiguieron el primer parcial de 11-7.

El entrenador del equipo madrileño pidió tiempo muerto y ese paso por el banquillo cambió la dinámica. Rivas subió el tono defensivo y cada punto le costaba un mundo a las locales, que empezaron a verse algo más ansiosas y nerviosas sobre la pista. Con 20-23 todo parecía decantado. Las herculinas tuvieron un conato de remontada, pero Rivas fue contundente para cerrar el primer set 23-25.

El comienzo de set volvió a ser igualado de nuevo, aunque este caso lo que primaron fueron las imprecisiones por parte de unas y otras. El Ciudad de A Coruña subió el nivel, Rivas no fue capaz de igualarlo y las locales se dispararon hasta el 15-8 para forzar el tiempo muerto visitante.

Charly Suárez introdujo varios cambios aprovechando el paso por el banquillo. Unas rotaciones que, lejos de bajar el nivel del equipo, le dieron aire fresco y consiguieron mantener la ventaja en el marcador. Las locales estuvieron certeras a la hora de cerrar el set y se lo llevaron con cierta comodidad, 25-15.

Ciudad de A Coruña-Rivas de la fase de ascenso a Superliga 2 Patricia G. Fraga

Empezó mal, con todas las letras, el Ciudad de A Coruña un parcial clave como el tercero. Un 2-8 en contra de salida no es para nada lo ideal, pero las locales empezaron a crecer desde una buena defensa comandada por María Méndez y gracias a los ataques certeros de Naiara y Sofía le dieron la vuelta al marcador.

El parcial fue de 13-4 para las locales y el entrenador de Rivas se vio forzado a gastar un nuevo tiempo muerto antes de que fuera demasiado tarde. Las madrileñas reaccionaron, pero la mecha coruñesa ya estaba prendida tanto en la pista como en la grada. El equipo de Charly Suárez aguantó las embestidas visitantes en defensa y cerró el set (25-23) con una inteligente acción de Sara Villaverde en la red.

El Ciudad de A Coruña mantuvo su buena inercia en el comienzo del cuarto set. A pesar del 5-5 inicial, las locales lograron firmar un buen parcial para despegarse hasta el 9-5. Rivas no conseguía encontrar ritmo ni precisión, puede que acusando el menor número de horas de descanso que sus rivales desde sus partidos mañaneros.

Las herculinas estaban mejor tanto en lo moral como en lo deportivo y se notaba en las reacciones de las jugadoras tras cada punto. Además, el factor suerte también parecía estar de su lado, como en un saque que, tras tocar en la red, cayó muerto en el campo madrileño.

El Rivas se encontró en un momento de partido en el que no le salía prácticamente nada como le gustaría. Una situación que llegó en el peor momento posible para ellas. Todo lo contrario les pasó a sus rivales, que una vez encontraron la velocidad de crucero en el partido y en el set no la soltaron hasta certificar la victoria por 25-18.

Con los dos triunfos de este viernes, el Ciudad de A Coruña suma seis puntos y es primero de grupo. El pase a semifinales y, por consiguiente el ascenso, están encarrilados, pero deberá esperar a los duelos de este sábado para certificarlo al 100%. A las 9.30 horas se medirán Rivas y Tenerife. Todo lo que no sea una victoria de tres puntos asegura el pase coruñés, que tendrá su propia bala a las 11.30 horas ante Sant Just. Ambos duelos se jugarán en el Barrio de las Flores.