El Ciudad de A Coruña empieza la fase con victoria ante Tenerife (3-0)

Ciudad de A Coruña-Tenerife de fase de ascenso a Superliga 2 Dani Patino

No pudo empezar mejor la fase de ascenso para el Rehermann Ciudad de A Coruña, que se impuso en su primer partido al Tenerife por 3-0. Como es de esperar en este tipo de competiciones, el encuentro fue igualado, pero las coruñesas estuvieron mejor que sus rivales en los momentos clave para sumar sus tres primeros puntos. Esta tarde (20.00 horas en el Barrio de las Flores), segunda parada contra Rivas.

El partido empezó igualado, aunque los dos primeros tiempos muertos fueron visitantes después de que el Ciudad de A Coruña consiguiera escaparse ligeramente en el marcador. Sin embargo, las visitantes reaccionaban para darle emoción.

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En la previa, Charly Suárez, técnico local, incidía en la importancia de su saque, algo que fue clave en el primer parcial. Las coruñesas empezaron inconsistentes, pero tras el parón del 18-16, encontraron la regularidad por medio de Sara Villaverde y, tras un parcial de 7-2, se llevaron el primer set por 25-18.

El segundo comenzó de nuevo con irregularidad en el saque del Ciudad de A Coruña, pero con ambos equipos elevando el nivel de juego, sobre todo en la parcela defensiva. Algo que dejó para el público varios puntos espectaculares.

En las locales continuó siendo protagonista la experiencia de Rosita en ataque, mientras que Tenerife buscó la potencia en el remate de Alexia y Sidibe para ir por delante casi todo el set. Con 20-22, las locales se pusieron el mono de trabajo y consiguieron darle la vuelta con una jugada inteligente de Laura Konopecka en la red, un remate de Sofía Quinteros y una buena defensa en la red. Tenerife pidió tiempo muerto para intentar reaccionar antes de que fuera tarde, pero el Ciudad de A Coruña remató el trabajo con otros dos remates (25-23).

Nadie dijo que fuera a ser fácil, y menos en una fase de ascenso donde se dan cita los ocho mejores equipos del país durante la presente temporada. Tenerife no dio su brazo a torcer y siguió dando guerra en el tercer set. Ninguno de los dos equipos conseguía despegarse en el marcador y el parcial presentaba una igualdad constante, llegando al 20-20 con el que Charly Suárez solicitó tiempo muerto.

Le vino bien el paso por el banquillo al Ciudad de A Coruña, que firmó un gran final de partido para terminarse llevando la victoria con un último marcador de 25-22. Un 3-0 que hace que el equipo herculino empiece la fase de ascenso de la mejor manera posible con sus tres primeros puntos. Esta misma tarde, a las 20.00 horas de nuevo en el Barrio de las Flores, disputará su segundo encuentro contra el Rivas.