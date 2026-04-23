El Ciudad de A Coruña pone el punto de mira en la Superliga 2

Plantilla y cuerpo técnico del Ciudad de A Coruña durante un entrenamiento en el Barrio de las Flores Quintana

Llegó la semana más esperada de la temporada por el Rehermann Ciudad de A Coruña. Tras firmar una temporada memorable en Primera Nacional, desde este viernes disputarán la fase de ascenso a Superliga 2, el segundo escalón del voleibol femenino nacional. Y no solo la jugará, sino que actuará como anfitrión y A Coruña será la sede de la competición.

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Entre este viernes 24 y el domingo 26, los pabellones del Barrio de las Flores y Sagrada Familia acogerán cada uno a cuatro de los ocho equipos que lucharán por jugar la próxima campaña en Superliga 2. En el Grupo A, que jugará sus partidos en el Barrio de las Flores, están encuadrados Ciudad de A Coruña, Rivas, Sant Just y Tenerife, mientras que en el Grupo B, que jugará en la Sagrada, se medirán Esplugues, Villalba, Sestao y Mayurqa.

El viernes se disputarán las dos primeras jornadas de la liguilla de grupos, una por la mañana y otra por la tarde. El sábado por la mañana se disputará la tercera y por la tarde se jugarán las semifinales, ya concentradas en el Barrio de las Flores. La gran final y el tercer y cuarto puesto tendrán lugar en el mismo pabellón el domingo por la mañana.

De hecho, cabe la posibilidad de que alguno de los equipos participantes sea matemáticamente de Superliga 2 ya el mismo viernes, ya que los cuatro clasificados a semifinales se aseguran el ascenso. Además, el quinto y el sexto también podrían acabar subiendo, por lo que podría llegar a valer con queda en tercera posición de su grupo.

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“Partimos con la idea de que jugamos en casa y queremos estar lo más arriba posible, pero sin olvidar el objetivo real que nos planteamos a principio de temporada, que es el ascenso. Si podemos asegurar estar entre los cuatro primeros, que certifica el ascenso, me quedo más tranquilo. Luego, que la pista nos ponga donde nos tengan y que poner los dioses del voley repartan sus cartas”, afirma el entrenador de Ciudad de A Coruña, Charly Suárez.

El técnico no podrá contar con una de sus receptoras como es Ylenia López, que sufrió una lesión en las últimas semanas. Un período de tiempo en el que también pareció caer Sara Villaverde, pero la joven colocadora parece que finalmente podrá estar en la fase de ascenso junto a sus compañeras. Ambas disputaron el campeonato gallego de categoría júnior, donde el equipo quedó subcampeón, cediendo solo con un reforzado Emevé en la final.

Además de que muchas de las jugadoras del primer equipo se han mantenido en ritmo competitivo en sus categorías de formación correspondientes, el Ciduad de A Coruña también ha disputado en las últimas semanas dos amistosos contra el Oleiros (Nacional) y el Zalaeta (Superliga 2) que acabaron con “buenas sensaciones”.

Unas semanas en las que Charly Suárez ha comprobado, más que nunca, el compromiso de sus jugadoras con el equipo: “Cuando estaba lesionada, Sara estaba sentada colocando desde una silla. El viernes pasado alguna tenía un concierto y, con la entrada comprada, prefirieron venir a entrenar y perder la entrada. Para un deporte amateur, porque no dejamos de ser un deporte amateur, se agradecen esos sacrificios de la plantilla”, afirma el entrenador.

Jugada del partido en el Barrio de las Flores entre el Ciudad de A Coruña y el Getxo Patricia G. Fraga

Contundencia

El Ciudad de A Coruña fue un rodillo durante la temporada regular de Primera Nacional. El equipo herculino protagonizó un mano a mano espectacular con el Sestao por el primer puesto del Grupo A, que finalmente terminó cayendo del lado coruñés. 61 puntos en 22 partidos, con 20 victorias en total (tan solo una en el quinto set) y apenas dos derrotas que llegaron en el parcial de desempate, ambas contra Sestao. De hecho, el Ciudad de A Coruña ha sido el único equipo de los cuatro grupos de Primera Nacional que no ha cosechado ninguna derrota en tres o cuatro sets en toda la temporada regular, algo que habla maravillas del nivel del equipo a pesar de su juventud.

En la fase de ascenso se medirá a otro equipo que quedó primero de su grupo como es Sant Just y a dos segundos como Rivas y Tenerife. El Ciudad de A Coruña ya está preparando los duelos en la pista, pero también con análisis de vídeo, para lo que cuentan con un refuerzo de lujo en el staff. “Viene un compañero mío que trabajó conmigo en la selección española y que es estadístico profesional. No está ayudando con la parte del scouting”, afirma Charly.

Las coruñesas se centran, sobre todo, en preparar el primer partido (contra Tenerife), el que será más incógnita, ya que a los otros dos rivales los podrán observar esa misma mañana jugando entre sí. “La clave nuestra, sobre todo al jugar en casa, es asegurar el saque. Creo que el resto de equipos van a sufrir en el Barrio por la distancias y la superficie. Luego nuestro primer toque en recepción. Si lo aseguramos, creo que luego tenemos una muy buena colocación y un buen ataque. Tenemos que ajustar ese primer toque y sacar bien, ser inteligentes sacando”, explica el técnico.

El club está haciendo un llamamiento a su cantera y al público coruñés para que acudan de manera gratuita estos días al Barrio de las Flores a ayudar al equipo en su pelea por el ascenso a Superliga 2.

Fase de ascenso a Superliga 2 DXT

Cantera

El del júnior no fue el único éxito de cantera del Ciudad de A Coruña en las últimas semanas. El club ha conseguido otros dos subcampeonatos gallegos en infantil femenino y juvenil femenino, además de un tercer puesto del infantil masculino. El broche de oro lo puso el cadete femenino la semana pasada, que se proclamó campeón gallego con Martina Mesejo, colocadora en el equipo de nacional, siendo elegida mejor jugadora.

Este fin de semana, el club tendrá otras cuatro participaciones en campeonatos gallegos con los equipos de categoría benjamín y alevín tanto femenino como masculino. Además, los equipos júnior, cadete y alevín femenino ya tienen asegurada su presencia en el campeonato de España de este año.

Entrenamiento del Ciudad de A Coruña previo a la fase de ascenso Quintana

Entrenamiento del Ciudad de A Coruña previo a la fase de ascenso Quintana

Entrenamiento del Ciudad de A Coruña previo a la fase de ascenso Quintana