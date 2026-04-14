El Liceo se proclama campeón gallego infantil

El equipo infantil del Liceo con el trofeo de campeón gallego Cedida

El Liceo cumplió con los pronósticos que le señalaban como gran favorito y se proclamó campeón gallego infantil en la Final a Cuatro disputada en el pabellón del colegio Liceo la Paz, en donde doblegó en las semifinales al Pontevedra por 0-3 y en la final al Ciudad de A Coruña con otro 3-0 en un derbi que decidió el título para las locales.

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Dirigidas por Tania Cobos y Alba Quirós, Daniela Lorenzo, Claudia Sanjurjo, Aitana Rivera, Laura Sanjurjo, Miranda Lage, Aitana Real, Carmen Méndez, Noa Martínez, Antía Domínguez, Sara López, Itzel Borrás, Paloma Ricoy, Alba Piñeiro y Elena Frade ratificaron su gran momento. Ya habían sido las mejores de la fase regular, por lo que tenían el billete al Campeonato de España de la categoría asegurado.