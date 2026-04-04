El Zalaeta se sobrepone a las adversidades

Las jugadoras del Zalaeta celebran un punto conseguido ante el Leganés Quintana

Con el final del mes de marzo ha llegado a su fin también la temporada regular de Superliga 2, competición en la que milita el CV Zalaeta. Tras 22 jornadas, el equipo coruñés fue capaz de cosechar 29 puntos que le otorgaron una cómoda sexta plaza en la tabla clasificatoria del Grupo A. Estos resultados distan de los cosechados en años anteriores, como el cuarto puesto con 45 puntos de la campaña pasada, pero las dificultades económicas y deportivas del club durante el verano de 2025 otorgan una vez más un gran mérito al equipo.

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Tras sufrir seis bajas, incluidas las de jugadoras importantes como Inés Losada o Eleonora Guzzi, el Zalaeta se reforzó como pudo, llegando sobre todo jugadoras jóvenes y con poca experiencia en la categoría. “Si me paro a pensar en lo que hablábamos en verano, nadie se plantearía que con la situación que teníamos delante podríamos llegar a conseguir estos resultados”, reconoce Noa Sánchez, una de las veteranas. En la misma línea está su compañera Alba Quirós: “En verano había algo de incertidumbre y sabíamos que la temporada se iba a presentar muy difícil. Perdimos a jugadoras clave y se unieron jugadoras nuevas y muy jóvenes”.

“La temporada creo que incluso fue mejor de lo que preveíamos en verano. En ningún momento tuvimos que mirar para abajo por la posibilidad de estar cerca del descenso. Si me lo dices en septiembre hubiera tenido muchas dudas. El hecho de no haber pasado apuros en ningún momento es lo que tiene más valor”, admite Jorge Barrero, entrenador del equipo, que hace un balance positivo del curso. “Con lo que me quedo que partidos que hayamos jugado mal posiblemente haya habido solo dos. Como entrenador nunca quieres jugar mal, pero está claro que en una liga siempre va a haber días que no te salen bien”, añade.

Jorge Barrero da instrucciones a sus jugadoras durante el partido ante Chamberí Patricia G. Fraga

El técnico tuvo desde el primer momento carencias en dos posiciones, la de cuatro y la de líbero, donde Noa Sánchez estuvo sola durante toda la campaña: “Es la primera temporada desde hace muchísimos años que juego todos los partidos, ya que fui una de las que acabó no teniendo suplente. Lo noté a nivel físico, pero muy contenta, no voy a mentir”, cuenta la jugadora.

Con esta situación sobre la mesa, el Zalaeta tuvo claro que su objetivo debía ser mantener la categoría una temporada más, algo a lo que ayudó un buen arranque. “El hecho de puntuar en los tres primeros partidos creo que nos dio bastante confianza”, asegura Alba Quirós. Fueron siete puntos los que consiguió el Zalaeta en esas tres primeras jornadas y acabó la primera vuelta quinto con 16 puntos. “Al inicio de temporada estuvimos algo más estables y los resultados de la primera vuelta estuvieron dentro de lo previsto. Por lo contrario, en la segunda vuelta sí que tuvimos varios baches”, afirma una de las recién llegadas como es Claudia Díaz.

Noa Sánchez se lanza al suelo para intentar salvar un balón contra el Arona Carlota Blanco

Bloque y encaje

El Zalaeta, a pesar de las bajas, mantiene un bloque de jugadoras veteranas que se conocen a la perfección tras muchos años jugando juntas. La plantilla sufre modificaciones todos los años, pero ellas siguen jugando en el club de toda su vida y ejerciendo como anfitrionas para las que van llegando nuevas cada verano. “A la mayoría ya las conocíamos, así que casi no fue necesario un período de adaptación”, explica una Alba Quirós que tuvo bajo su tutela a Claudia Díaz en el Liceo. “Contaba con Alba, así que estaba más tranquila, pero nos acogieron súper bien a todas, con muchas ganas y dispuestas a ayudarnos en todo lo que hiciera falta”, añade. “Todos los años llegan jugadoras nuevas y estamos tan acostumbradas que ya creo que nos sale solo”, afirma por su parte Noa Sánchez.

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En la parcela individual, la salida de Inés Losada supuso un incremento en la responsabilidad ofensiva para una Alba Quirós que respondió a la perfección siendo la máxima anotadora en varios encuentros e incluso llevándose algún premio a la MVP de la jornada. “Es cierto que este año he tenido algo más volumen en ataque que mis compañeras pero, sin el buen trabajo del equipo, no hubiera conseguido esos números. Otro aspecto clave a nivel individual ha sido la mejora de la confianza en mí misma”, afirma la propia Alba.

“Es una jugadora que lleva años en la liga y que es verdad que este año ha rendido bien, aunque sí que es verdad que quizás otros años hemos repartido más el ataque. Este año llevó más balones que otras temporadas y creo que ha hecho una temporada bastante buena porque ha sido bastante regular en el rendimiento ofensivo”, dice sobre ella su entrenador.

Alba Quirós se prepara para rematar un balón contra el Arona Carlota Blanco

Por su parte, Claudia Díaz era debutante en Superliga 2, aunque ya había entrenado anteriormente con el primer equipo del Zalaeta siendo jugadora de las categorías inferiores del Liceo. “Al principio no lo sentía demasiado real, porque venía de una liga de colegio, que estaba súper bien, federada y con un equipo muy guay, pero no dejaba de ser una actividad extraescolar. Dar ese salto a Superliga 2 fue como un golpe de realidad”, reconoce.

“Llegué aquí sabiendo a lo que venía. Tenía bastante claro que las probabilidades de jugar mucho eran bajas, pero yo era consciente de que era lo normal. Tenía que coger el tiempo del ataque ya que la colocación me cambió mucho de un año a otro, el año pasado tenía un tiempo mucho más lento y me costó bastante adaptarme. Hay que estar pendiente de muchas cosas al mismo tiempo y a veces no era capaz de centrarme en todo, pero termino la temporada con muy buenas sensaciones para ser mi primer año, así que bastante contenta”, añade la joven jugadora.

Claudia Díaz sigue de cerca una jugada contra Torrejón Patricia G. Fraga

Ya de vacaciones y con la cabeza puesta en descansar, el Zalaeta todavía no ha empezado a pensar en la próxima temporada. Jorge Barrero seguirá ligado al club y no descarta seguir al frente del banquillo del primer equipo, aunque admite que “dependerá un poco del planteamiento que se puede hacer”. En las próximas semanas, cuando se concreten asuntos económicos, se empezará a hablar con las jugadoras. “Hasta que el cuerpo y la cabeza me aguanten”, asegura Alba al ser preguntada por su continuidad, mientras que Noa afirma lo siguiente: “No tengo ni idea de lo que me depara el año que viene, ahora solo pienso en descansar y eso ya ser verá. Aunque dejar el voleibol no sé si me lo he planteado”.