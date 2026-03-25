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Voleibol

El Liceo y el Ciudad de A Coruña pasan a las Finales a Cuatro gallegas

El colegio Liceo acogerá la de categoría infantil el próximo 12 de abril

María Varela
María Varela
25/03/2026 20:09
El equipo infantil del Liceo
El equipo infantil del Liceo
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El Liceo se confirma como una de las grandes canteras del voleibol gallego al clasificarse para las Finales a Cuatro que a partir de este fin de semana decidirán los títulos autonómicos y los billetes para los Campeonatos de España. En el caso de la categoría infantil, además, el colegio acogerá la competición el próximo 12 de abril. 

Las verdiblancas, de hecho, ya tienen asegurado su billete para el Campeonato de España, que será del 27 al 31 de mayo en Asturias precisamente por su condición de campeonas de la fase regular. Pero antes quieren confirmar su dominio de la categoría con el título de la final a cuatro. 

Daniela Lorenzo, Claudia Sanjurjo, Aitana Rivera, Laura Sanjurjo, Miranda Lage, Aitana Real, Carmen Méndez, Noa Martínez, Antía Domínguez, Sara López, Itzel Borrás, Paloma Ricoy, Alba Piñeiro y Elena Frade, lideradas por Tania Cobos, son las favoritas. Las cadetes y las alevines también competirán en Pontevedra y Narón. 

El equipo júnior del Ciudad de A Coruña
El equipo júnior del Ciudad de A Coruña
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Pleno del Ciudad de A Coruña

El Ciudad de A Coruña, por su parte, tendrá presencia en todas las categorías con unos resultados históricos: en júnior (invictas y con siete jugadoras del primer equipo, Sara Martina Lluvia Iría Naiara Cecilia e Ylenia) y en cadete como campeonas y con billete para sendos Campeonatos de España; pero también para el juvenil, el infantil, el alevín y el benjamín en el caso de la femenina e infantil y alevín en la masculina. El Oleiros, por su parte, se clasificó en juvenil femenino y en júnior y juvenil masculino. 

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