El Ciudad de A Coruña será el anfitrión de la fase de ascenso a Superliga 2

Las jugadoras del Ciudad de A Coruña se abrazan tras un punto ante el Santa Cruz Cuesta Piedra Germán Barreiros

Tras una temporada regular excelsa en la que terminaron primeras de grupo, el punto de mira del Rehermann Ciudad de A Coruña está ahora puesto en la fase de ascenso a Superliga 2.“Para nosotros es una oportunidad única de conseguir el objetivo que nos marcamos a principio de temporada, que era aún un sueño”, afirma el entrenador del equipo, Charly Suárez.

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Pero es que ese sueño se puede hacer realidad en casa, porque la Federación ha designado al club y la ciudad como anfitriones de la fase de ascenso, que se disputará los días 24, 25 y 26 de abril a caballo entre los pabellones del Barrio de las Flores y la Sagrada Familia. “El Ayuntamiento se ha portado muy bien, ha hecho un esfuerzo y nos ha dado su apoyo para acogerla”, afirma el presidente del club, Joseba Pajuelo.

Los ocho equipos que disputan la fase se dividirán en dos grupos de cuatro. Al finalizar esa primera fase de grupos se jugará una primera eliminatoria de cuartos de final y después semifinales y final por el título. Serán equipos de Superliga 2 la próxima temporada los cuatro semifinalistas, además del quinto y el sexto clasificados. Una oportunidad de oro para el Ciudad de A Coruña de escalar en cuanto a categoría, sino también de hacerlo frente a su público: “La posibilidad de pelearlo en casa es una oportunidad inmejorable, sobre todo para la historia del club. Somos un club con muchos éxitos en categorías inferiores, creo que ahora mismo somos referencia a nivel autonómico, pero que nos faltaba ese equipo de referencia arriba”, afirma Charly. “Cuando puedes albergar una fase de ascenso en tu casa, lo primero que sientes es orgullo. Hemos decidido hacer un pequeño desembolso para jugarla en casa y que todo el mundo pueda vernos jugar y Dios quiera que ascender”, añade Joseba.

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El éxito del club esta temporada tiene aún más mérito si se tiene en cuenta que cerca del 90% de las jugadoras han sido formadas en su propia cantera. De hecho, muchas de ellas están todavía en edad juvenil, donde han terminado la temporada invictas. “Tener al primer equipo en Superliga 2 nos ayudaría a cimentar el club como imagen, que la gente vea que hay un proyecto de desarrollo, ya que el 80/90% de las jugadoras de la plantilla han salido del club”, afirma el entrenador del equipo, que se muestra “muy orgulloso de mi equipo, de las jugadoras, que son ellas quienes andan el camino y lo han andado muy bien. Deseando ya que pase este mes y pelear la fase”.

Con la temporada regular ya finalizada, el equipo tiene ahora por delante más de un mes para descansar y preparar la fase de ascenso, donde buscarán poner el broche de oro a una temporada histórica. El Ciudad de A Coruña tan solo se ha dejado puntos en tres encuentros, pero puede decir que ha sido el único equipo del Grupo A de Primera Nacional que ha puntuado en las 22 jornadas. Su mayor verdugo fue el Sestao que se impuso por 3-2 tanto en el partido de la primera vuelta como en el de la segunda.

El equipo herculino tratará de mantener ese gran nivel de forma física y de juego de cara a la fase de ascenso, donde, junto a su público, tratará de hacer realidad un sueño que empezó a gestarse durante el verano pasado.