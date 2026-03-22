El Oleiros gana en León para seguir en Nacional un año más

Una acción del Oleiros-Ciudad de A Coruña de esta temporada Germán Barreiros

Había hecho los deberes el Club Voleibol Oleiros en las últimas semanas para llegar a la jornada decisiva de Primera Nacional dependiendo de sí mismo para mantenerse un año más en la categoría. Una victoria a domicilio contra el CD Aule significaba la permanencia para ellas sin tener que esperar a lo que hiciera Uniovi contra Los Campos un rato más tarde.

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El encuentro empezó de cara para el Oleiros, ya que consiguió llevarse el primer set por 21-25, pero los fantasmas aparecieron al perder el segundo 25-20. El tercer parcial fue de infarto. Ninguno de los dos equipos quería dar su brazo a torcer y se tuvo que llegar al desempate, donde el conjunto oleirense fue capaz de desenvolverse mejor para llevárselo por 27-29. El Oleiros tenía la oportunidad de cerrar el partido y la permanencia en el cuarto set y no la desaprovechó. Costó, fue ajustado, pero el 22-25 definitivo les dio el triunfo por 1-3 y tres puntos que certificaron su plaza en Primera Nacional de cara a la próxima temporada 2026-27.

En la misma categoría está el Rehermann Ciudad de A Coruña, que cierra hoy su temporada en el Barrio de las Flores. Ya sin nada en juego porque son matemáticamente primeras, las coruñesas reciben al Xuvenil de Teis a partir de las 12.00 horas. En Primera Nacional masculina, el Oleiros, también sin nada en juego, visita esta tarde (13.00 horas) al Río Duero Soria.

También acabó ayer su temporada el Club Voleibol Zalaeta. El equipo herculino ya tenía asegurada su continuidad en Superliga 2 de cara a la próxima temporada y visitaba al Torrelavega sin nada que perder, pero también sin nada que ganar más allá de tres posibles puntos extra en su casillero.

Las coruñesas pelearon durante todo el partido, pero cayeron por 3-0 en tres parciales ajustados (25-20, 25-22 y 25-22). La local Laila Romero fue la máxima anotadora del encuentro con 14 puntos, seguida de cerca por Alba Quirós, del Zalaeta. Ignacia Nielsen y María Forteza-Rey también superaron la decena en el encuentro.

El Zalaeta cierra así la temporada 2025-26 con 29 puntos en 22 partidos. Unas cifras que dejan a las coruñesas en la sexta posición de la tabla clasificatoria del Grupo A de Superliga 2.