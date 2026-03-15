El Ciudad de A Coruña se proclama campeón de liga

Las jugadoras del Ciudad de A Coruña celebran un punto de su victoria contra el GetxoCiudad de A Coruña - Getxo 3-0 Patricia G. Fraga

El Rehermann Ciudad de A Coruña tiene un sueño esta temporada: conseguir el ascenso a Superliga 2. Para llegar a él, necesitaban dar varios pasos previos. El primero lo dieron hace varias semanas, cuando certificaron su presencia en la fase de ascenso. El segundo llegó este fin de semana, cuando las coruñesas certificaron el primer puesto del Grupo A y el campeonato liguero. Su victoria por 0-3 (18-25, 18-25 y 16-25) contra Uniovi y la derrota de Sestao por 3-0 (25-23, 25-15 y 25-20) contra Emevé certificaron el liderato definitivo de las herculinas a falta de una jornada para que finalice la fase regular.

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“El equipo tenía mimbres y se ha demostrado. Un grupo individual puede ganar un partido, pero un equipo es el que gana ligas. Y este es un equipo”, afirmó hace unas semanas en declaraciones a DXT Campeón el entrenador del Ciudad de A Coruña, Charly Suárez. Y no le ha faltado razón, porque entre él, las jugadoras y el resto de integrantes del club han conseguido el primer puesto de la liga.

La próxima semana cerrarán la fase regular en casa contra el Xuvenil de Teis, pero la directiva ya trabaja para que no sea el último encuentro que disputen como locales esta temporada. La fase de ascenso a Superliga 2 se celebrará entre el 24 y el 26 de abril y el Ciudad de A Coruña se ha propuesto ser sede de la misma, aunque deberán esperar para conocer la decisión definitiva de la Federación.

A la fase de ascenso se clasifican los dos primeros de cada grupo de Primera Nacional. En el A ya está resuelto: serán el Ciudad de A Coruña y el Sestao. En el B todavía está abierta la pelea entre Esplugues, Sant Just y Sabadell. En el C se han clasificado Palma y Rivas, mientras que en el D, Villalba ya tiene su billete y el otro se lo juegan entre La Laguna y Sanse.

Estos ocho equipos se dividirán en dos grupos de cuatro. Al finalizar esa primera fase de grupos se jugará una primera eliminatoria de cuartos de final y después semifinales y final por el título. Serán equipos de Superliga 2 la próxima temporada los cuatro semifinalistas, además del quinto y el sexto clasificados.

Otros resultados

En el mismo grupo que el Ciudad de A Coruña, pero en una pelea totalmente distinta, está el Oleiros. La victoria de sus vecinas, sumada a la suya propia por 3-1 (25-23, 23-25, 25-18 y 25-21) coloca a las oleirenses fuera de los puestos de descenso a falta de una jornada para el final de liga.

El Oleiros depende ahora de sí mismo para mantenerse en Primera Nacional. Una victoria a domicilio contra el Aule (equipo sin nada en juego) el próximo fin de semana garantizaría la permanencia. En caso de perder, deberá esperar una derrota de Uniovi ante Los Campos.

El equipo masculino del club también ganó este fin de semana. Se impuso por 3-0 (25-20, 25-19 y 25-23) al Oviedo en el pabellón Valle Inclán.

Por su parte, el Zalaeta se despidió de su público por esta temporada con una contundente victoria por 3-0 (25-22, 25-16 y 25-14) contra Astillero. Alba Quirós fue la máxima anotadora con 18 puntos.