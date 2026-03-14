Jornada decisiva por la permanencia para el Oleiros femenino

Un tiempo muerto del Oleiros durante el partido contra el Ciudad de A Coruña Quintana

Tan solo dos jornadas restan para que finalice la fase regular de Primera Nacional femenina. Dos fechas en las que el CV Oleiros se juega la vida. El equipo oleirense ocupa puestos de descenso con 22 puntos, pero le separa tan solo uno de la permanencia. Esta tarde (16.30 horas) recibe a un CV Oviedo ya sin nada en juego. Al Oleiros le puede ayudar el Rehermann Ciudad de A Coruña ,que visita esta tarde (18.00 horas) al Uniovi, equipo que marca la salvación, en busca de afianzar el primer puesto del grupo A.

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Por su parte, el CV Oleiros masculino recibe en el Valle Inclán (19.00 horas) también al CV Oviedo. Los oleirenses quieren mantener la cuarta plaza en estas últimas jornadas, mientras que los asturianos tratarán de apurar sus opciones de quedar segundos.

El equipo coruñés de Superliga 2, el CV Zalaeta, disputa la penúltima jornada de liga contra el Voleibol Astillero. Será la despedida de las herculinas este curso ante su público, ya que el de hoy (19.00 horas) es el último encuentro que juegan este curso como locales. Ya salvadas, las jugadoras entrenadas por Jorge Barrero intentarán quedar lo más arriba posible en la clasificación. Con 26 puntos en su poder en estos momentos, su techo sería la quinta plaza que ocupa Arona con un total de 30 en su casillero.