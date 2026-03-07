Mi cuenta

Diario de Ferrol

O Noso Deporte | Voleibol

El Zalaeta revive en un vibrante derbi con el Ourense (3-2)

Este domingo es el turno del Ciudad de A Coruña, segundo clasificado provisional del Primera División Femenina

Redacción
07/03/2026 23:19
Imagen del derbi entre el Zalaeta y el Voleyourense
Imagen del derbi entre el Zalaeta y el Voleyourense
Javier Alborés
Ya clasificado para la fase de ascenso, el Ciudad de A Coruña defiende este domingo (12.00 horas) en el Barrio de las Flores el liderato en un duelo contra el cuarto clasificado, el Santa Cruz Santa Piedra tinerfeño, que le servirá, además, para ir cogiendo ritmo y sensaciones para la lucha por conseguir una plaza en Superliga 2 del próximo curso. 

En ella seguirá el Zalaeta, que este sábado, en encuentro correspondiente a la vigésima jornada de la segunda categoría, se impuso por 3-2 (25-19, 17-25, 25-19, 17-25 y 15-12) en un vibrante derbi regional contra el Voleyourense, cerrando así una racha de cinco derrotas consecutivas. 

El equipo entrenado por Jorge Barrero, instalado en la zona templada de la clasificación, visitará la próxima semana a un rival al que ahora supera por dos puntos, el Astillero cántabro, que este sábado cayó por 3-0 en la pista del segundo clasificado, el Voleibol Leganés. 

En Primera División Masculina, el CV Oleiros no pudo ni rascar un set en su visita al segundo clasificado, el CyL Palencia 2026, vencedor por 27-25, 25-18, y 25-18. El equipo oleirense, cuarto clasificado, recibe la próxima semana al tercero, el CV Oviedo. 

Por último, el equipo femenino de la entidad oleirense fue capaz de ganar una manga (25-17, 25-20, 27-29 y 25-13) en la cancha del ahora líder provisional de Primera División– a la espera de lo que haga este domingo el Ciudad de A Coruña–, el CV Sestao. La próxima jornada el CV Oleiros, penúltimo clasificado, se las verá en el polideportivo Valle Inclán con el cuarto, el CV Oviedo. 

