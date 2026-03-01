Doblete de victorias del Ciudad de A Coruña para recuperar el liderato

Una acción defensiva del Ciudad de A Coruña ante Ekialde Carlota Blanco

El Rehermann Ciudad de A Coruña ha vuelto a lo más alto de la clasificación del Grupo A de Primera Nacional. El equipo herculino lo ha conseguido tras un fin de semana con doblete de victorias.

Las coruñesas tenían un partido aplazado de hace varias semanas contra Ekialde y lo encajaron este domingo en el calendario, a pesar de que el sábado tenían que desplazarse hasta Asturias para jugar contra el tercer clasificado, Los Campos.

En la jornada del sábado, el Ciudad de A Coruña se llevó el primer set en el desempate (24-26) y cedió en un ajustado segundo parcial (25-23). Sin embargo, no dio opción a Los Campos en el tercero (18-25) y sentenció el encuentro en el cuarto (23-25).

Contra Ekialde fue un encuentro algo más cómodo para el equipo entrenado por Charly Suárez. A pesar del cansancio del partido del día anterior y del viaje, las coruñesas se llevaron con facilidad los dos primeros parciales (25-11 y 25-13) y sentenciaron en el tercero (25-21). Dos triunfos que aúpan de nuevo al Ciudad de A Coruña hasta el liderato, posición que dependen de sí mismas para mantener de aquí al final de temporada, para lo que restan tres jornadas. Eso sí, el billete a la fase de ascenso a Superliga 2 ya lo tienen asegurado.

Otros resultados

En ese mismo grupo está el Oleiros femenino, que esta jornada consiguió una victoria vital para sus aspiraciones de permanencia en la categoría. El equipo oleirense se impuso por 3-0 al Ekialde, que aprovechó su viaje a tierras coruñesas para jugar los dos partidos. Tres puntos que sacan al Oleiros de la zona roja, aunque tan solo por un punto. El equipo masculino del club obtuvo el mismo resultado, 3-0, en su encuentro de este sábado contra el Universidad de Burgos y se sitúa en la cuarta plaza con 36 puntos en su casillero.

Por su parte, el Zalaeta cosechó su quinta derrota de manera consecutiva tras caer a domicilio contra el Torrejón (3-1). Las coruñesas tuvieron un conato de remontada al ganar el tercer set, pero las madrileñas cerraron su victoria en el cuarto. Alba Quirós (13) e Inés Rivas (11) fueron las máximas anotadoras del Zalaeta en el partido. Con esta derrota, las herculinas se quedan con 24 puntos, empatadas con Chamberí y Astillero por la sexta plaza, aunque alejadas de la zona media de Torrelavega (35) y Arona (30).