O Noso Deporte | Voleibol

El Ciudad de A Coruña sella su billete para la fase de ascenso a Superliga 2

Ganó al Getxo por 3-0 y se benefició de la derrota del tercer clasificado

María Varela
María Varela
22/02/2026 21:24
Jugada del partido en el Barrio de las Flores entre el Ciudad de A Coruña y el Getxo
Jugada del partido en el Barrio de las Flores entre el Ciudad de A Coruña y el Getxo
Patricia G. Fraga
El Ciudad de A Coruña ya tiene el billete para la fase de ascenso a Superliga 2 asegurado. A falta de cuatro jornadas de la fase regular, cinco en el caso de las coruñesas, que recuperan la próxima semana un partido aplazado, su victoria por 3-0 frente al Getxo y la derrota del tercer clasificado, el Fertiberia Los Campos, les otorga matemáticamente la clasificación.

El conjunto dirigido por Charly Suárez volvió a demostrar su superioridad al imponerse con contundencia al Getxo en el Barrio de las Flores. El primer set cayó de su lado por 25-18, el segundo por 25-19 y menos historia tuvo el tercer, 25-14. Así, se ponen con 47 puntos. Son segundas empatadas con el Sestao y ambos ya clasificados para luchar por el ascenso. La lucha será ahora por acabar primero. La próxima semana hará doblete para enfrentarse el sábado al Los Campos a domicilio y el domingo recibir al colista Ekialde.

Las jugadoras del Ciudad de A Coruña celebran contra Los Campos

Una temporada de dulce para el Ciudad de A Coruña

La fase la disputarán ocho equipos y seis obtienen el billete para la Superliga 2, segunda categoría nacional en la que milita otro equipo coruñés, el Zalaeta. La competición se dividirá en dos grupos de cuatro para ordenar los cruces de cuartos. Los cuatro semifinalistas lograrán directamente el ascenso y también los que acaben quinto y sexto.

Derrota del Zalaeta

En Superliga 2, el Zalaeta no atraviesa su mejor momento y acumuló una nueva derrota, esta vez en su visita al VP Madrid. Cayó por la vía rápida, con un 3-0 con un triple 25-17 en los parciales de los sets.  Los 16 puntos de Alba Quirós y los 12 de Inés Rivas no fueron suficientes y el equipo de Jorge Barrero cae a la séptima posición de la tabla.

