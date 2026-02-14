El Zalaeta sufre en los finales ajustados para perder en Arona

Jorge Barrero da indicaciones a las jugadoras del Zalaeta en un partido de esta temporada Patricia G. Fraga

El Zalaeta perdió por 1-3 en su visita al Arona, donde falló en los finales ajustados de los sets, en dos de ellos, el tercero y el cuarto, incluso cuando los había llegado a dominar con claridad y después de haber empezado el partido mandando al anotarse el primer parcial. Con la derrota las coruñesas no ceden la quinta posición en la tabla, pero sí que ven cómo su rival le iguala a puntos (24).

Las de Jorge Barrero empezaron bien el partido y se llevaron el primer set por 19-25, pero después empezaron los problemas. El segundo ya fue desde el principio de dominio local (25-19), igualándose la contienda. Las coruñesas parecía que retomaban el mando en el tercero, en el que iban ganando hasta que se fue acercando el final y las locales se lo llevaron por 25-23. Un guion casi calcado al del cuarto, que con 28-26 finiquitó el encuentro.

Las canarias Marleen Van Iersen y María Sevillano fueron las más acertadas en el ataque, con 22 puntos cada una, mientras que por el Zalaeta destacó Inés Rivas, que sumó 16. La próxima jornadas las coruñesas volverán a jugar fuera y les tocará visitar al VP Madrid.

Primera División

El Oleiros de Primera masculina ganó por 1-3 (25-15, 21-25, 18-25 y 19-25) a domicilio al Haris para defender la tercera posición a la espera de la visita al líder Moreno Sáez Sporting la próxima semana.

En categoría femenina, el Barrio de las Flores acoge a las 12.00 horas el duelo del Ciudad de A Coruña contra el Aule con el que pretende seguir en la lucha por la primera posición con el Sestao mientras que el Oleiros, que tampoco cede en su persecución de la permanencia, visita al Getxo (11.30 horas).